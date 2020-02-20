免疫力越強越能抗病毒？台大醫用SARS點出關鍵「青壯年死亡率高」

記者黃翊婷／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情尚未平緩，許多民眾除了做好衛生防疫，也有人希望能增強免疫力來對抗病毒。醫師蒼藍鴿（台大醫院兒科醫師吳其穎）在《蒼藍鴿的醫學天地》影片中解釋，人體的免疫系統其實是一把雙面刃，回顧2003年的SARS事件，20歲至40歲的青壯年族群死亡率高達8％，反而是20歲以下的青年或小孩子死亡案例數為0，這一切就要從人體的免疫系統說起。

▲為防止疫情持續擴大，防疫團隊相當注重環境清潔。（圖／路透社，下同）

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蒼藍鴿提到，疫情爆發之後常聽到有人詢問要吃什麼補品來增強免疫力、抵抗力，但要聊這個議題之前，首先要回顧一下2003年的SARS事件，SARS的致死率是眾所皆知的高，文獻記載大概是落在10％到15％上下，當時醫學界就發現一個非常奇怪的現象，根據台灣疾管局的統計資料，當年因為SARS不幸死亡的患者，20歲到40歲這群大家普遍認為身體強壯、不太會生病的青壯年，碰到SARS的死亡率竟然高達8％左右，反倒是一般被認為免疫力沒那麼成熟的20歲以下的青年或是小孩子，死亡案例數是0。

蒼藍鴿解釋，當人類感染SARS這種非典型的肺炎，因為冠狀病毒入侵人體感染了肺部細胞，人體自然要派出免疫細胞出來應戰，體內第一線免疫細胞能做的就是「大義滅親」，去消滅這些被感染的細胞，讓病毒無法繼續增殖，所以當時許多醫師就發現，相較於小孩子，青壯年族群因為免疫系統較強，因此針對病毒入侵的反應就有點太過劇烈，這些強壯的身體受到感染，派出體內最精良的免疫細胞，例如巨噬細胞、自然殺手細胞、T細胞等等，對這些被感染的細胞進行強而有力的摧毀行動，引發非常強烈的肺部發炎，這樣子的發炎又進一步驅動免疫系統無差別攻擊肺臟，造成沒有被感染的細胞一樣遭殃，最終的結果就是嚴重的肺浸潤、肺纖維化，最終出現呼吸衰竭，甚至是死亡的下場。

▲免疫力太弱的族群因為無法清除病原體，導致細菌、病毒在體內不斷繁殖。

而小孩子的免疫系統相對沒有那麼成熟，蒼藍鴿表示，孩童的白血球一樣會攻擊病毒，但是因為力道有限，反而不會造成「戰場」上的重大傷害，最終病患可以撐到B細胞開始製造抗體，進而驅逐病毒，「那會分享這個故事就是想讓各位了解，人體的免疫系統向來就是雙面刃，只有當你的免疫系統處於平衡的狀態，才可以對病原體進行最為有效率的攻擊，同時也不會對自身造成太大的傷害。」

不過，免疫力不論太強或太弱都不好，蒼藍鴿指出，太弱的話會連病原體都無法清除，導致細菌、病毒不斷在體內繁殖，最後就會有生命危險，這也是為何新冠肺炎對罹患慢性病的老年族群會造成特別高的死亡率；如果免疫力太強，免疫細胞會無差別攻擊，造成自身細胞嚴重損傷，死亡率一樣也會大幅提升，總結來說，均衡飲食、充足睡眠、規律運動，維持身體免疫系統的平衡，才是對抗疾病的不二法門。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。