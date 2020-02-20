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今起藥局口罩量加倍！　「成人變200份」基層藥師罵翻：把藥局當公家單位嗎

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▲▼新冠肺炎 口罩 清潔消毒產品 藥局 藥劑師 賣口罩 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今起加倍分送口罩至藥局。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張靖榕／綜合報導

工廠配合政府全力趕工後，口罩從今天（20日）起加倍分送至健保藥局，期望能紓解民眾的口罩荒。不過政府此舉卻引起基層藥師不滿，即使理事長黃金舜已發聲名和政府提出3點建議，仍有部分藥師抱怨「把藥局（變）公家單位」？

政府為因應新冠肺炎疫情，年後和部分工廠合作加開生產線，全力提高口罩產能，並從今天開始，把原先每家健保藥局代售每天每份2片，共100份成人、25份兒童的口罩，增加到成人400片（200份）、兒童200片（50份）。

請繼續往下閱讀...

全民防疫及政府積極反應，卻苦了健保藥局的基層藥師，因他們必須加長每日上班工時，手動進行口罩分片包裝，還得冒著奧客刁民找麻煩的風險為民眾服務。先前的工作量就已經很重，如今還要增加一倍，導致許多人湧入藥師公會全聯會的臉書粉絲專頁留言。

全聯會18日也在粉專上發布聲明，當理事長黃金舜得知政院拍板倍量分送口罩時，已積極與疫情中心指揮官協商，為健保藥師表達辛勞。他提出3點建議，工廠配送前「先完成2片1裝預包」，改為「成人14天內限購1次，1次4片；兒童14天內限購1次，1次4片（或兒童7天限購1次，1次4片）」，另外因今年醫院評鑑已停止，健保藥局也應暫時不列入地方第一輪藥局普查範圍。

▲▼明天起藥局賣加倍口罩 基層藥師罵翻。（圖／翻攝自臉書「藥師公會全聯會」）

▲聲明全文。（圖／翻攝自臉書「藥師公會全聯會」）

全聯會的聲明仍難以舒緩部分基層藥師的怒氣，許多人紛紛留言「很多一人藥局根本無法負荷」、「我們願意幫忙，但可否也體諒尊重一下藥師」、「增加販售點，分散人群聚集的機會」、「把藥局公家單位嗎」、「其實最辛苦的真的不是分包，多面對一個民眾就要多接受一份怒氣、多費一番唇舌。」

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