中國驅逐《華爾街日報》記者　美國務卿發聲明譴責

▲《華爾街日報》記者以「東亞病夫」角度報導，遭中方憤怒驅逐。（圖／路透社）

中央社／徐薇婷

中國因不滿華爾街日報相關疫情評論標題，吊銷旗下3名駐北京記者證件。美國國務卿蓬佩奧今天譴責北京作法，強調正確回應方式不該是箝制言論，而是提出反對論點。

新冠肺炎疫情在全球擴散，《華爾街日報》（Wall Street Journal）3日以「中國是真正的東亞病夫」（China is the Real Sick Man of Asia）為標題，針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）刊登評論文章，引發中國不滿。

中國外交部發言人耿爽19日在例行記者會上表示，對於發表種族歧視言論、惡意抹黑攻擊中國的媒體，中國人民不歡迎。華爾街日報報導指出，這是中國政府首次在「後毛澤東時代」，驅逐來自同一家國際媒體機構的多名記者。

▲蓬佩奧（Mike Pompeo）為「自家」記者發聲，譴責中國行為。（圖／達志影像／美聯社）

對此，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天發表聲明，譴責北京驅逐華爾街日報記者的行徑；他強調，任何成熟、負責任的國家都了解，自由媒體報導事實且表達意見。

蓬佩奧表示，正確回應方式應是提出反對論點，而非箝制言論。他指出：「美國盼望中國人民與美國人民一樣，皆能取得正確資訊及享有言論自由。」

美國共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）今天稍早也推文表示，中共持續報復那些揭露其壓迫政權的人們，但真相永遠會大白。史考特強調，中共與中國國家主席習近平違反人權、壓迫自己人民，「我們才不會被他們的審查制度所嚇到」。