美國研究：「一戰鋼盔」防護力效果更好　勝過美軍現役頭盔

▲美軍現役的PASGT頭盔，防護力竟然比不上法國一次世界大戰的鋼盔。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

杜克大學生物醫學工程師本月發表了一份報告指出，發現法國在一次世界大戰時期研發的鋼盔，對於阿兵哥的防護效果比起美軍現役的PASGT複合材料頭盔更好。

根據美國《陸軍時報》（Army Times）報導，有關於單一性材料應用在頭盔設計上的設計或調整有了更多的研究發現，例如在頭盔頂部增加一個突起物，或是加寬頭盔帽沿的邊緣，可以減少爆炸時造成部隊人員的腦部傷害。

這項研究比較了歷史上曾經出現過的鋼盔，與美軍現役頭盔的防護效果，並且以沒有頭盔的假人作為對照組，然後用常見的彈藥來產生爆炸衝擊波，模擬彈藥在頭頂爆炸的情況。

▲一次大戰法國陸軍的「亞德里安」鋼盔。（圖／翻攝自百度百科）



結果發現，所有的頭盔都可以把爆炸衝擊力的影響降低，並且把腦內出血的風險降低5~10倍，但是一次大戰法國陸軍的「亞德里安」鋼盔發生中度腦出血的比例最低，甚至超過美軍現役頭盔。

杜克大學生物醫學工程博士候選人艾登（Joost Eynde）分析，結果令人感到相當有趣，因為法國的鋼盔與英國、德國的鋼盔材料相同，甚至厚度更薄，主要的差別在於法國鋼盔頂部有一條突起物，雖然原始設計是使砲彈碎片方向偏移，但也能使衝擊波偏移。

杜克大學的研究也指出，爆炸傷害從來不是鋼盔防護的重點，早期的頭盔主要在於防禦砲彈碎片的傷害，現代的頭盔則是優先考慮防彈與鈍器傷害，不論如何防護受到爆炸衝擊波的傷害都不是重點。

杜克大學的研究人員強調，目前還沒有專門為防爆設計的野戰頭盔，現代的頭盔有考量到一定程度的爆炸衝擊波防護功能，但是當砲彈爆炸時，釋出的衝擊波稱為「初次爆炸」，爆炸後噴出的砲彈碎片稱為「二次爆炸」，直到最近幾年來，研究人員才意識到要防護穿透性傷害之外的衝擊波傷害。

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