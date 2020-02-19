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全國最大許厝港濕地復育有成　觀測到鳥種紀錄累計228種

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▲全國最大許厝港濕地復育有成。（圖／市府資料照提供）

▲全國最大許厝港濕地復育有成。（圖／市府資料照提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大園區許厝港濕地，經國際鳥盟評定為重要野鳥棲地(IBA)，市府於2016年接手管理後，積極與佔用戶協商，收回被佔用2、30年的非法漁塭，再利用老街溪出海口的淤沙回填，調整生態陸島、引水攔汙等七大特色進行「以鳥為本」的生態工法，以落實濕地生態復育目標。▲全國最大許厝港濕地復育有成。（圖／市府資料照提供）

▲全國最大許厝港濕地復育有成。（圖／市府資料照提供）

桃園市政府海岸管理工程處長林立昌19日表示，許厝港濕地範圍橫跨埔心溪、新街溪、老街溪等三大出海口，是典型的海岸型濕地，市府團隊採取「以鳥為本」的生態工法進行生態復育，已成功新增復育大約22公頃的濕地面積，讓候鳥的鳥種與數量都有顯著成長，並於去（108）年11月首次觀察到稀有冬候鳥冠鷿鷈，歷年觀測到的鳥種紀錄累計已達228種。

海管處表示，許厝港濕地復育是桃園市長鄭文燦上任以來積極推展的工作，當時考量所在位置公私地交雜，若將私有土地納入，後續可能衍生民眾疑慮，因此決定以公有土地作為劃設範圍，總面積約961公頃，是全國最大的濕地範圍。

市府從「濕地生態復育」開始，致力研議發展策略，並將解決海岸垃圾、陸域化、以及大園沿海養殖魚塭等問題作為第一階段發展重點，第二階段才是進行教育、生態觀光等工作。經過市府團隊持續努力，目前在濕地保育已有顯著進展，市府更於去年12月在全國17個機關、管理38處濕地評比中脫穎而出，獲得內政部營建署評鑑為「特優」的最佳成績。

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