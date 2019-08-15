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桃園海管處全國首創　設置「海岸環境監測科技中心」

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▲桃園海管處全國首創設置「海岸環境監測科技中心」。（圖／市府提供）

▲桃園海管處全國首創設置「海岸環境監測科技中心」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園海岸線長達46公里，沿岸擁有許多珍貴的生態亮點及重要建設，桃園市政府海管處全國首創設置「海岸環境監測科技中心」，15日舉行揭牌，未來將與中央氣象局及中央大學合作，運用11座海岸水質監測站及6座海象監測站，並與環保局監測系統串聯，布建海洋環境監測的天羅地網，即時掌握環境變化、提高環境汙染稽查效率。▲桃園海管處全國首創設置「海岸環境監測科技中心」。（圖／市府提供）

市長鄭文燦於主持「海岸環境監測科技中心」揭牌典禮表示，桃園沿岸地區擁有許厝港國家級重要濕地、草漯沙丘、觀新藻礁生態保護區及新屋石滬等珍貴生態亮點，此外，沿岸更有永安漁港、竹圍漁港、桃園國際機場、中油沙崙油庫、第三接收站、大潭電廠、觀音工業區、桃園市桃科環科大潭產業園區等重要建設。▲桃園海管處全國首創設置「海岸環境監測科技中心」。（圖／市府提供）

▲▼桃園海管處全國首創設置「海岸環境監測科技中心」。（圖／市府提供）▲桃園海管處全國首創設置「海岸環境監測科技中心」。（圖／市府提供）

近年來市府積極透過河川水質管制、海洋汙染管制、空氣污染減量、土壤復育等措施，希望提高環境永續發展指標；海岸環境監測科技中心成立，由市府負責土地取得及行政協調、中央氣象局負責測站興建、管理維護、中大提供技術支援及專業諮詢，希望發揮兩大功能：環境品質監測及環境汙染預警，並增進對海岸環境的了解。

▲桃園海管處全國首創設置「海岸環境監測科技中心」。（圖／市府提供）

環保局長呂理德表示，海岸環境監測科技中心規劃於11條重要河川出海口，設置海岸水質監測站，一旦系統發現異常，可立即派員前往稽查污染來源，強化海洋污染預警的能力，首座自動測站設於埔心溪出海口，將於8月19日正式上線運作；此外，海岸環境監測科技中心內設置電視監控牆，主監控牆將呈現各項周期性監測數據及調查資料，並介接相關海岸環境即時監控畫面，全天候掌握重要河川出海口水體品質及相關海岸工程施工情況；第二監控牆則導入VR虛擬實境互動體驗設備，提供俯瞰桃園海岸景觀及互動式情境體驗，協助海洋保育觀念宣導。

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關鍵字：桃園海管處,海岸環境監測科技中心

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