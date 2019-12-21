悠遊坑子溪！ 　2019桃園坑子溪復育萬株桃金孃

▲市府於頂社國小舉辦千人復育、1萬2千株的桃金孃活動。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

我們一起找回昔日遍是美麗桃金孃的美景！桃園市推動「一休區一花卉」政策，蘆竹區坑子溪休閒農業區以「桃金孃」為特色花卉，市府農業局21日於頂社國小舉辦千人復育、1萬2千株的桃金孃活動，吸引許多民眾參加，副秘書長邱俊銘期待2020年5月間桃金孃花開，大家一起來尋覓桃金孃。

▲▼市府於頂社國小舉辦千人復育、1萬2千株的桃金孃活動。（圖／市府提供）

農業局長郭承泉表示，蘆竹區坑子溪休閒農業區座落於坑子溪流域，涵蓋坑子里及外社里，坑子溪及鄰近區域擁有豐富的綠竹筍、稻米、茶業及桃金孃等農業資源，「桃金孃」是蘆竹坑子溪休閒農業區的形象花卉，而桃金孃除了有水土保護作用外，還可以做成食用的醋、露、果醬等，也因其豐富經濟價值，在東方及西方皆有美麗的傳說故事。

▲▼「桃金孃」是蘆竹坑子溪休閒農業區的形象花卉。（圖／市府提供）

此次，透過「桃園坑子溪桃金孃復育活動」，不僅讓大家認識坑子溪休閒農業區及桃金孃的特色及故事，並結合在地農場、附近景點推出一日輕旅行體驗及農事體驗，體驗閩南農村文化，加強推廣休閒農業發展。另外，農業局亦於即日起至12月29日推出了坑子溪桃金孃復育集章打卡活動。

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