《雉在菱里》紀錄片感動首映　回首水雉復育一路艱辛

▲台南水官田區水雉復育的精彩歷程，拍攝《雉在菱里》這部拍攝歷時19年的紀錄片如實記錄，並在台南市野鳥學會和農委會林務局舉行影片首映會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南水雉繁殖夏季族群再創新高，水雉成鳥數量經調查統計來到1024隻，其中台南市官田區就佔了77％，穩坐全台灣水雉族群量最多的區域，這段精彩曲折的復育傳奇歷程，由《雉在菱里》這部拍攝歷時19年的紀錄片如實記錄，並在台南市野鳥學會和農委會林務局舉行影片首映會，回首這一路走來的點點滴滴。

近20年來，眾志成城，水雉族群從瀕危到穩定，過程中攜手合作的農友、民間團體、企業和公部門，也經歷了價值觀的衝突、溝通轉化、整合共識。台南官田地區是台灣菱角產業重鎮，採「稻菱輪作」的耕種方式，廣大的農田除了生產稻米、菱角外，由於採用友善農法，不但是台南市鳥水雉的首要棲地，亦成為昆蟲、蛙類、水鳥等田間生物的重要庇護所，兼具農業生產、文化景觀及生物多樣性等生態系服務價值。許多人難以想像，在90年代，這裡的水雉族群曾在棲地開發與農藥過度使用等諸多壓力下命懸一線，幾乎滅絕。

1990年，台灣高鐵規劃路線通過臺南市官田區葫蘆埤，為了避免工程對當地水雉棲息環境造成影響，經協商，由台南市政府向台糖公司承租官田區隆田農場15公頃土地作為「水雉復育區」，透過營造人工埤塘濕地，提供水雉繁殖棲地，以確保核心族群。2007年起，為強化園區的濕地生態教育功能，「水雉復育區」更名為「水雉生態教育園區」，在持續努力下，水雉數量從瀕臨絕種，到現今族群持續穩定成長。

林務局自2006年起補助台南市野鳥學會進行官田地區水雉復育工作，營造適合水雉繁殖與覓食的棲地，並推動環境教育；同時，補助台南市政府實施水雉保育獎勵，執行水雉巢位補助；2009年水雉集體中毒事件後，林務局也與慈心基金會、水雉生態園區合作推動「農田生態保育營造—綠色保育標章認證」行動方案，輔導園區周邊區域的農民，以不使用農藥和化肥、環境友善的農法耕作，並與農友簽訂「官田區水雉棲息合作協議」，並在每年12至1月保留適當的水域，確保水雉冬季覓食的安全。

《雉在菱里》影片拍攝者邱彩綢自2000年即開始拍攝水雉生態教育園區，從無到有的歷程，2009年水雉集體中毒事件後，邱彩綢也跟著水雉生態教育園區的夥伴到外撿拾屍體，長年來，詳實紀錄水雉保育的歷程與艱辛。

當年，水雉的棲地營造沒有前例可依循，透過民間團體推行、企業參與、政府單位監督與協助，蒐集文獻與參考國外水雉棲地模式，在旱地上人工開挖成淡水埤塘，栽種菱角、芡實、睡蓮與印度莕菜等浮水性植物，營造適合水雉的棲地。園區棲地的經營管理存在許多課題，例如清除荷花，或者移除泰國鱧、泰國塘虱和福壽螺等外來種，以及菱角的病蟲害防治、各浮葉性植物間與強勢植物間的競爭，這繁重的工作，仰賴的是一群千歲團的農工與熱情的夥伴努力拚搏。

水雉生態教育園區19年來，從搶救水雉存亡，到約有100隻水雉在此安居，每年繁衍出約100隻水雉雛鳥，再到近年來推展園區外的友善耕種，已成為水雉的庇護所及農民的資源中心，除了園區內水雉棲地管理、生態監測調查及環境教育外，更結合「里山」概念，走入鄰近社區推廣友善耕種，結合水雉保育設計農村遊程，邀請在地青農擔任講師，安排與當地老農、友善耕作農友直接面對面對話，以推廣生態保育理念並行銷友善農產品，實現「生產」、「生活」、「生態」的「三生一體」永續模式。《雉在菱里》紀錄片公播版網址：https://youtu.be/kEnhhTVTK9g，歡迎有興趣的朋友上網觀賞。