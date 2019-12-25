突破養殖困難！海大開發龍蝦飼料　馬祖北海坑道變身復育基地

▲海大率全球之先開發成功龍蝦人工飼料。（圖／海洋大學提供）

記者崔至雲／台北報導

馬祖東引漁業曾風光一時，北海坑道更是龍蝦的故鄉，但後來因過度捕撈，龍蝦數量銳減，為了恢復榮景，連江縣政府去年委託海洋大學，推動海水人工養殖技術。海大今（25日）上午舉辦「馬祖海域棲地及資源保育計畫成果發表會」，分享「龍蝦復育」相關研究成果。

海洋大學校長張清風表示，海大成立馬祖校區後，張校長與連江縣劉增應縣長共同推動海洋水產在馬祖的研究，獲得連江縣政府及行政院農委會漁業署的支持，進行「藍眼淚」解密及「龍蝦復育」相關研究。

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海大海洋中心教授蔣國平指出，2016年起海大研究團隊開始針對在馬祖沿岸、坑道的海面上發出夢幻藍光的「藍眼淚」現象進行深度研究，除了證實馬祖藍眼淚現象是由夜光蟲所造成的之外，也已經掌握了人工繁殖的技術，現在在南竿藍眼淚生態館一年四季都可以欣賞到藍眼淚之美。

▲陳歷歷教授所率領的研究團隊，率全球之先開發成功龍蝦人工飼料，能穩住最關鍵的60天小蝦期。（圖／海洋大學提供）

研發長陳歷歷提到，龍蝦屬於高經濟價值的水產品，每年全球龍蝦產值超過60億美元，但由於龍蝦還不能完全人工繁殖，目前龍蝦養殖主要還是要靠野外捕撈，造成野外數量日漸減少。然而龍蝦養殖的困難主要因素包括，因為過度捕撈造成種蝦體型偏小，缺乏健康的種蝦及品質好的卵，且孵化率不高，同時葉狀幼體浮游時間長，要人工養成到透明玻璃苗的技術困難，加上成蝦成長緩慢，脫殼時在腸胃道及殼硬化前需要掩蔽物，最關鍵的是，在人工養殖過程中，不同生長期的龍蝦缺乏適當的人工餌料餵養，也讓養殖面臨重重困難。

▲馬祖東引北海坑道。（圖／海洋大學提供）

研究團隊針對市場上常見的波紋龍蝦，研發中性浮力凝膠餌料，可以根據不同生長期龍蝦的特性與需求，調配專用的營養配方，陳歷歷強調，一般養殖的生物餌讓龍蝦吃的多但吃的不夠營養，人工餌料不僅可以讓龍蝦吃的飽，也能給龍蝦更多的養分，同時人工餌料可以根據不同幼苗期提供複合式的養分強化免疫，不但比生物及新鮮餌料成本低也方便保存，更可以避免飼料擴散與水中，保持水質狀態。

在漁業署的支持下，連江縣政府與海洋大學合作推動計畫，目前研究團隊研發的人工餌料已經可以讓龍蝦從卵孵化到葉狀幼苗養成超過兩個月，這是全球首次開發成功的龍蝦人工飼料，相信未來要達成龍蝦完全養殖將是指日可待。

