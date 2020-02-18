碰撞畫面曝！運將「無執業登記」上路3個月　左轉撞飛騎士...頭部骨折

記者邱中岳／台北報導

北市1名小黃運將，行經民權東路、林森北路口時違規左轉，撞上對向直行的機車，當場將騎士撞飛，整台機車幾乎全毀，目前騎士仍在醫院救治，警方也發現，小黃運將竟然使用別人執業登記證開車，也將對這名無執照的運將開罰。

警方調查，49歲的陳姓運將，17日晚上11時許，在民權東路違規左轉林森北路，撞上對向22歲的徐姓機車騎士，徐姓騎士當場遭撞飛，整台車幾乎被撞成廢鐵，徐也因頭部骨折送醫搶救，仍未脫離危險期。

▲運將違規左轉撞上直行的機車騎士，造成騎士頭部骨折送醫。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳姓運將向警方供稱，當時車上沒有載客人，行駛在民權東路的公車專用道，雖然前方號誌為紅燈，想貪快趁隙左轉林森北路，卻撞上對向機車。

警方排除2人酒駕並釐清事肇責，但也發現陳姓運將雖持有職業駕照，但車上的執業登記卻並非陳男，陳男則表示，因為沒有到相關單位登記審驗「執業登記證」，從2019年底就開始複印別人的執業登記充當自己的。

▲騎士遭撞後連人帶車遭噴飛，整台車幾乎全毀，騎士則頭部骨折送醫搶救。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳男向警方哭訴，因為家境困難，還有一個母親要照顧，所以才會開計程車補貼家用，警方雖然心疼陳男遭遇，仍告誡陳，「執業登記一定要定期審驗以免受罰」，陳男恐將面臨2千8百元至3千6百元的罰鍰。

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