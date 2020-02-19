男吸毒衝撞警車拒絕攔查　警匪追逐十餘公里連開6槍制伏

▲桃園市警局保安大隊18日深夜巡邏時查出張姓男子駕駛車籍資料不符，攔查卻遭衝撞，追逐十餘公里連開6槍才制伏到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子18日深夜開車外出，行經中壢區時被保大巡邏員警查出車身與車牌不符，警方要求停車攔查，但張非但拒檢且駕車衝撞巡邏車，還高速往龍潭區方向逃逸，雙方一路追逐十餘公里到龍潭區，張男與民眾車輛發生車禍，員警到場欲逮捕時，張還企圖逃逸，員警連開6槍擊破左前輪，但張後來開到死巷內無處可逃才被制伏，警方在車上起出安毒1小包與吸食器等證物，訊後依毒品、妨害公務、公共危險與毀損等罪嫌將被移送桃檢偵辦。

▲桃園市警局保安大隊18日深夜巡邏時查出張姓男子拒檢且衝撞巡邏車，車頭嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局保安大隊指出，18日深夜11時33分，張姓男子駕駛寶馬轎車在中壢區振興、宏揚路口處，被巡邏員警查出車牌和車型不符懷疑是贓車，員警趨前攔查確認身分，張男發現警察靠近，一時心虛竟猛踩油門往龍潭區方向逃竄。

▲桃園市警局保安大隊18日深夜攔查張男到案，起出安毒等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警立刻上前追捕，雙方一路追逐十餘公里，張男在龍潭區中正路上與民眾車輛擦撞，因車頭毀損停在路中，員警趕抵後前後包夾，但張堅持不下車就範還衝撞巡邏車，員警連開6槍射穿左前輪，但張仍拚命逃逸，最後在龍潭區新龍路段死巷內被拘捕到案，警方在車上起出安非他命0.8公克1小包與吸食器等證物，張男被帶回保大偵訊。

警方查出，張男有毒品前科，張在警訊時坦承施用安毒，開車逃逸是因車上有安毒且太過緊張才心虛逃逸，警方偵訊後依毒品、妨害公務、公共危險與毀損等罪嫌將張移送桃檢偵辦。

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