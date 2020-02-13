女大生騎車疑未兩段式左轉遭撞飛亡！後座同學骨折、小黃衝店家運將受傷　

記者林悅／台南報導

台南市永康區中正南路與中央路口12日發生一起死亡車禍，女科大生騎機車載同學，疑因未遵守2段式左轉，遭直行的計程車撞飛，造成女騎士傷重不治，後座同學以及失控衝入旁邊店家的小黃駕駛2人受傷，警方初步排除酒駕，目前真正肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

▲台南市永康區中正南路與中央路口發生死亡車禍，女科大生騎機車載同學，疑因未遵守2段式左轉，遭直行的計程車撞飛，造成1死2傷，現場機車零件散落一地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，2月12日凌晨0時40分許，永康分局獲報於永康區中正南路與中央路口發生交通事故，大橋派出所員警立即到場管制疏導維持交通，經初步調查為機車疑涉嫌未依規定轉彎與直行之計程車發生碰撞發生事故。

據了解，21歲曾姓女大生騎乘機車，附載乘客20歲陳姓女同學，沿小北路直行至肇事地點左轉時，疑未依兩段式左轉與沿中正南路直行，由41歲江姓計程車駕駛之計程車發生碰撞而肇事，機車被撞飛，計程車衝失控撞入路旁店家，幸未再撞到他人。現場機車零件散落一地，顯見撞擊力道相當大。

曾女、陳女及江男3人均受傷，經救車送醫救治，其中機車駕駛人曾女送永康奇美醫院急救後，因頭部損傷、腹部腫脹出血等，傷勢嚴重，搶救無效仍宣告傷重不治；陳女腿部骨折沒有生命危險；41歲的計程車江姓駕駛擦挫傷無大礙，酒測值為0.00mg/L。

永康分局指出，警方將再加強交安宣導及防制措施，宣導民眾遵守交通規則，養成良好駕駛習慣，行車時多注意車前狀況，以維交通安全。目前真正肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。