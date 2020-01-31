小黃闖紅燈左轉...女騎士閃不過撞上噴飛喪命！運將判刑8月

記者孫于珊／台北報導

台北市松山區京華城前2019年4月14日上午8時許發生一起死亡車禍，駕駛計程車的34歲杜姓男司機，左轉時未注意到路口有一輛對向直行機車，竟直接猛力撞擊，致32歲黃姓女騎士連人帶車噴飛，經送醫搶救後仍宣告不治。司機事後有自首獲減刑，台北地院審結，依過失致死罪判司機有期徒刑8月，可上訴。

▲小黃司機一時疏失釀悲劇，貿然左轉撞上對向直行機車，致女騎士傷重不治。（圖／記者張君豪翻攝）

當時司機開著計程車，駛至市民大道五段與東寧路交岔路口時，竟貿然違規闖紅燈左轉進入東寧路，不料對向騎士閃避不及，造成2車發生猛烈碰撞，騎士被撞飛後人車倒地，送醫後發現騎士左腳骨折，全身多處擦傷，頭部更受有嚴重挫傷，已無呼吸心跳，最後仍因創傷性休克死亡。

有目擊者表示，當時晴天、視線良好，路口也沒有堵塞情形，交通順暢，他騎著機車沿市民大道五段東往西方向行駛，而受害女騎士則騎在他前方，突然一輛計程車至東寧路口時左轉，硬生生撞上了女騎士。

▲女騎士遭撞後，左腳骨折，全身多處擦傷，頭部更受有嚴重挫傷，送醫時已無呼吸心跳。（圖／記者張君豪翻攝）

司機肇事後，主動向偵查機關陳述犯罪事實並受審判，據刑法第276條「因過失致人於死者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。」法官審酌司機貿然快速左轉等過失情節甚重，雖經自首獲減刑資格，犯後也坦承犯行，但因賠償事宜遲遲無法與被害人家屬達成和解等一切情狀，將他判8月徒刑，以資懲儆。

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