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罷韓連署書直逼「遮羞布」48萬份！　尹立：韓國瑜該知所進退

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文／中央社

（中央社記者王淑芬高雄19日電）罷免高雄市長韓國瑜的公民團體持續接獲民眾交回連署書，Wecare高雄發起人尹立今天指出，併同公民割草行動的連署書已逾45萬份，估3月中旬送件會破50萬，呼籲韓國瑜知所進退。

▲Wecare高雄發起人尹立 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲目前罷韓連署書已超過45萬份，Wecare高雄發起人尹立呼籲韓國瑜知所進退。（圖／記者洪靖宜翻攝）

尹立呼籲韓國瑜知所進退一事，市府新聞局長鄭照新回應，市府同仁傾全力拚市政，除了疫情控制，也在推動有雙語教育及滿天星計畫，還有農產品行銷等。

鄭照新說，選舉已經結束，疫情還在變化，此時還在拚政治，只想著搶資源與位子非市民之福；市府不拚政治，每天都為市民往前衝。

尹立今天透過媒體群組公布罷韓連署份數已經有33萬9263份，民眾持續連署，讓連署書份數節節攀升。他說，併同公民割草行動的10餘萬份連署書，合計已超過45萬份，馬上可以達到「打開遮羞布下面的48萬份目標已經非常接近」，預估到3月中旬第二階段連署書送交選委會，份數會突破50萬份。

他指出，罷韓連署書一再增加正是高雄人集體意志的展現，呼籲韓國瑜知所進退。罷韓行動即使面臨經費及資源短缺仍會力拚到最後一刻，盼市民支持相挺民主史上光榮的一刻。

有關罷韓行動資源短缺的問題，公民團體行銷理念小物。尹立指出，選罷法許可選舉政治獻金，但是罷免卻無相關規定，致罷韓行動有資源不足的窘境，已委請律師研議取得資源的方式。

公民團體預計第二階段連署書於3月中旬送交選委會，依選罷法的規定，要在40天內完成查核罷免案；選委會公告罷免二階成案後，要在20至60天內辦理罷免投票。

高雄市公民數約228萬，依據選罷法規定，罷免第二階段要有10%以上選民簽署，第三階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上（約需逾58萬票）。（編輯：謝雅竹）


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