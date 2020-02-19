武漢女自爆「15萬偷渡回台」散播病毒！警逮到本尊　鍵盤男恐面臨300萬罰款

▲署名「洪女」的臉書帳號PO文自述偷渡返台過程，引起警方關注。（圖／翻攝社團臉書）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

新冠肺炎（武漢病毒，COVlD-19）疫情不斷延燒，日前卻有一名網友署名「洪姓女子」在臉書社團中PO文，自述武漢封城後自己花了15萬元偷渡回台，直言「我成功地散播病毒」，引發民眾恐慌。高雄市警局刑大偵四隊介入調查後，發現「洪女」的本尊竟是南投縣竹山鎮的陳姓男子，昨（18日）已將其查緝到案，將依法開罰送辦。

臉書帳號「洪女」日前在社團中PO文，表示自己到武漢工作卻遇上肺炎疫情，在封城後還透過一名馮姓男子，並以15萬元為代價在馮男的協助下透過特殊管道偷渡返台，還不忘替馮男宣傳，呼籲受困的台商都能向他求助，並留下Line聯絡帳號。

由於肺炎疫情嚴峻，洪女PO文曝光後立即引起網友高度討論、恐慌，高市刑大獲報後立即啟動調查，研判該帳號是「假帳號」成分相當高，經分析比對後，鎖定南投縣竹山鎮一名陳姓男子涉嫌重大，並於18日攜帶傳票將其查緝到案，同時查扣其等證物。

陳嫌到案後對於犯行坦承不諱，表示自己因遭網路詐騙集團騙了許多錢，懷疑Line帳號「馮一硯」就是詐取自己財物集團首腦，想藉由網路大眾力量將其揪出，為吸引大家注意，才想到利用這次疫情作為背景，杜撰偷渡情節吸引網友關注，全然不知自己行為已經觸法。

警方指出，陳嫌行為已經觸犯傳染病防治法第63條，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾，最高可處新臺幣300萬元以下罰金，同時陳嫌也觸犯社會秩序維護法，訊後依法送辦。

▼陳嫌行為已經觸法，全案依法送辦。（圖／翻攝社團臉書）