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搶戰績！郝龍斌：韓國瑜當北農總經理「我聘的」

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▲▼郝龍斌接受高鈞鈞直播專訪。（圖／翻攝郝龍斌臉書粉專）

▲郝龍斌接受高鈞鈞直播專訪。（圖／翻攝郝龍斌臉書粉專）

記者黃巈禾／台北報導

前國民黨副主席、前台北市長郝龍斌力拚黨主席補選，他19日上午接受韓粉網紅高鈞鈞的直播專訪，爭取韓粉支持，除了大讚高雄市長韓國瑜的政績，也提到擔任台北市長任內聘請韓國瑜擔任台北農產公司總經理，同時也否認力拱鴻海創辦人郭台銘參加黨內的總統初選。

郝龍斌表示，高雄向來是登革熱疫情最嚴重的疫區之一，去年1至5月，高雄一直在傳登革熱疫情會爆發，通常疫情大爆發都是7、8月，但去年高雄有登革熱疫情嗎？據了解才50幾個，「從來沒有過，疫情被控制得這麼好！這就是韓市長的政績啊！」

郝龍斌指出，韓國瑜上任以來就有4個政績，路燈亮了、馬路平了、水溝通了，並有效把高雄登革熱疫情控制得非常好，在去年6、7月，韓國瑜跟他有2次密切接觸，主要是談登革熱疫情，兩人也在高雄接受線上直播訪問，談怎麼控制登革熱疫情；此外，新冠肺炎韓國瑜也做好準備，社區感染沒發生前，韓國瑜備好相關措施。

談到與韓國瑜的相識過程，郝龍斌提到，25年前就認識擔任立委的韓國瑜，那時候所認識的韓國瑜就是一個敢衝、敢撞、敢說話的人，反應很快，是立法院的戰將，兩人當時很熟，但接觸更多是在韓國瑜離開立法院後，經過一陣時間沉淺，他到雲林促銷空心菜時，剛好碰到韓國瑜。

郝龍斌進一步提到，當時北農總經理有一個總經理的缺，在地農會的人告訴他，韓國瑜對雲林蔬果產銷熟悉，雲林是台北很重要的農產供應區，農會推薦韓國瑜來當北農總經理，他又跟韓國瑜非常熟，所以當時就接受了，「是我聘他來的」，當時自己是台北市長。

郝龍斌表示，韓國瑜是有能力的總經理，如今是高雄市長，對於怎麼鼓勵市政府的同仁、照顧市民權益、發展高雄產業，以韓國瑜在北農總經理的經驗一定能夠做得很好。

高鈞鈞聽完後驚訝地表示，以為韓國瑜是台北市長柯文哲聘請的。郝龍斌強調，「是我聘的」，自己一直跟韓國瑜關係很好，包括韓國瑜選高雄市長的時候，有些事情也會跟他商量。

對於外界質疑郝龍斌曾力拱鴻海創辦人郭台銘參加黨內的總統初選，郝龍斌否認並表示，「沒人能夠勸得動郭台銘出來」，自己是中央提名小組成員之一，必須堅守中立，誰有資格參加初選，這些都不是他能掌控，郭台銘從頭到尾都不是他在後頭推；初選後，他也勸郭台銘別脫黨參選，來支持韓國瑜，大家都知道這段故事。

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