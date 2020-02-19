鑽石公主號隔離期滿「台籍遊客21日接回」　指揮中心15時最新說明

記者陳詩璧／台北報導

鑽石公主號今（19日）將船上隔離遊客檢驗呈陰性者放下船，華航包機預計21日飛抵日本羽田機場，將下船的台灣籍乘客接回台灣，中央流行疫情指揮中心預計下午3點召開記者會，說明疫情與防疫作為、開學前環境清潔、郵輪等相關訊息，包括了交通部、教育部、環保署和外交部等，都會派員出席說明。

▲額溫超過37.5度、耳溫超過38度，學生立即就醫，當天不列缺席記錄。（圖／記者李毓康攝）

今日出席的人員，包括了外交部臺灣日本關係協會郭仲熙秘書長、衛福部醫事司石崇良司長、中央流行疫情指揮中心周志浩執行官、中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官、教育部國教署彭富源署長、交通部航政司葉協隆司長和行政院環保署蔡玲儀處長。

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另外，25日開學在即，指揮中心昨有宣布將由校方在校門口安排人員每日量學生額溫、耳溫，一但額溫超過37.5度或耳溫超過38度，將通知家長帶子女就醫，教育部於19日發函給各教育局處，要求學生上學前，家長應落實在家健康管理，每日上學前量體溫，若耳溫高於38度、額溫高於37.5度者，得盡速就醫，就醫後若不需留言，請留在家中，當天該名學生，學校不會列入缺席紀錄。

▲鑽石公主號乘客解隔離下船。（圖／翻攝謝長廷臉書）