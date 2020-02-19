湖北新增確診「連4日低於2000」　以外省份持續15天下降　

▲各地加大防疫力度。（圖／達志影像／美聯社）
記者蔡儀潔／綜合報導
新冠肺炎(COVID-19)疫情持續，截至18日24時，湖北省單日新增確診病例1693例，已連續4日低於2000例，呈現穩定態勢，而此前3天的單日新增確診病例分別為：1843例（15日）、1933例（16日）、1807例（17日）。除湖北以外地區，單日新增確診病例已連續15日呈下降態勢。
▲大陸新增確診病例連續2日低於2000例。（圖／澎湃新聞）
據大陸國家衛健委19日通報，2月18日0-24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1749例，「除湖北以外單日新增新冠肺炎確診病例已連續15日呈下降態勢。」新增重症病例236例，新增死亡病例136例，新增疑似病例1185例。
▼ 湖北以外省份新冠肺炎新增確診15連降。（圖／澎湃新聞）
此外，當日新增治癒出院病例1824例，解除醫學觀察的密切接觸者25014人，「31省份日新增治癒出院病例首超日新增確診病例。」
▼ 新增治愈病例超過新增確診病例。（圖／澎湃新聞）
據湖北省衛健委官網19日通報，18日0-24時全省新增新冠肺炎確診病例1693例，其中武漢市1660例、孝感市24例、仙桃市18例、黃岡市16例、十堰市12例、鄂州市4例、荊州市4例、宜昌市3例、隨州市2例、襄陽市2例、荊門市1例、咸寧市核減36例、天門市核減14例、黃石市核減2例、恩施州核減1例。