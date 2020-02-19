湖北新增確診「連4日低於2000」　以外省份持續15天下降　

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響及相關地區政策尚未明朗，為顧及遊客相關權益，歌詩達郵輪今（19日）稍早宣布，全面取消旗下歌詩達新浪漫號、歌詩達威尼斯號於3月台灣母港出發的航程，並提供船票及港務稅全額退費。