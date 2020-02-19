亞馬遜Ring啟動強制雙重驗證　防止駭客入侵

▲亞馬遜智慧居家安全公司Ring的監視器電鈴。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

近年來安全性與隱私成為各大科技巨頭一大考驗，亞馬遜旗下家庭安全及智慧家居公司Ring昨（18）日宣布，即日起將強制要求用戶進行雙因素驗證（2 Factor Authentication，2FA）。每次登入後，都會以電子郵件或簡訊向用戶寄送一組一次性6位數代碼來驗證。

科技網站《Motherboard》去年12月披露，Ring並未採取任何基本措施來保護用戶的隱私，且雖然有為客戶提供雙因素驗證，但預設情況下並未要求用戶進行驗證。換句話說，若有心人士獲取了用戶的電子郵件地址及密碼，即能侵入用戶的智慧家居。

為此，Ring宣布將啟動額外的安全防護，將強制用戶進行第二重的身分驗證，防止未經授權者入侵他人的Ring帳號。根據Ring的描述，用戶每次登入Ring帳號時，皆會收到一組6位數代碼，以驗證登入。

此外，Ring於去年12月啟動了「帳號登入通知」機制，當有人從新設備或瀏覽器成功登入用戶的帳號時，Ring將發送電子郵件通知用戶。若不是用戶本人登入帳戶，可馬上採取措施。

去年12月，智慧門鈴保全系統Ring先後在美國4州傳出駭客入侵事件，引起關注。有屋主遭駭客透過監視系統以種族歧視用語辱罵；也有駭客駭入用戶車庫前的裝備，透過擴音系統騷擾孩子，並要孩子「靠近鏡頭一點」；另有駭客透過用戶家中的監控裝置對一名8歲女童播放電影《陰兒房》的恐怖音樂，令該名女童受創並接受治療。據外電報導，相關案件有數十件，已有家長向Ring提告。