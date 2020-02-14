智慧音箱銷量大公開！全球2019年第四季出貨近1.47億台　Amazon和Google穩居前兩大

▲隨著家庭助理功能的擴張，智慧音箱的市場逐漸提升。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者謝仁傑／綜合報導

市調機構Strategy Analytics新發佈一份2019年第四季各廠牌智慧音箱表現的統計資料。資料顯示，全球智慧音箱出貨量創下近1.47億台的新紀錄，而亞馬遜的Echo位居銷售和市佔率之冠。



不過，亞馬遜的智慧音箱市佔率28.3％，相較前年同期的35.5％市佔率，下滑了7.2個百分點；Google居第二的位置，佔了24.9％的市佔率，但也較前年同期的30％下滑。百度、阿里巴巴和小米等中國廠牌的市佔率則都有明顯提升。

▲2019年Q4各廠智慧音箱出貨與市佔表現。（圖／取自Strategy Analytics）

蘋果HomePod的出貨量雖從2018年第四季的160萬台，增至2019年第四季的260萬台，但市佔率只小幅提升至4.7％。由於零售商提供的大幅折扣，HomePod的出貨量可能逐年增加，最初HomePod定價為349美元（約新台幣10,470元），去年降價為299美元（約新台幣8,970元），而零售商在一些特定節日期間也常以199美元（約新台幣5,970元）的價格出售。

然而，相較於Amazon Echo跟Google Nest Mini，HomePod的價格還是貴出許多。

Google和亞馬遜也都會於節日期間促銷，亞馬遜向Amazon Music用戶提供幾乎免費購買Echo的方案，而Google也與Spotify、YouTube合作，提供贈品促銷活動。

隨著個人助理功能的提升，消費者對智慧音箱的需求也逐漸提高，帶動智慧音箱創紀錄的單季出貨量。



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