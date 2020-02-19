又找不到人！北市衛生局再罰「6人居家檢疫亂跑」已累計裁罰38例

▲居家檢疫通知書。（圖／記者許宥孺攝）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局昨（18）日再度針對6名擅離指定住所的居家檢疫民眾開罰，目前累計裁罰38人。衛生局疾管科余燦華科長指出，昨開罰的6名是未配合規定擅離指定住所，是區公所現場訪查發現並通報裁處，確定該行為已違反傳染病防治法第58條第3項規定，依同法第69條第1項第1款規定，分別處新臺幣1萬元罰鍰。

余燦華說，中國大陸新冠肺炎（COVID-19）疫情波及全球多國，中央流行疫情指揮中心17日再次公布國內新增2例病例，同時也是16日公布第19例及第20例的親人。

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而根據北市統計至109年2月18日止，共開罰38人，依情節輕重，違反居家檢疫規定分別開罰1萬元罰鍰計有33人、 7萬元罰鍰計有4人，違反居家隔離規定遭開罰6萬元罰鍰1人。

為加強社區防疫監測功能，及早防堵病毒於社區及醫療院所傳播，衛生局也呼籲，尚未解除居家隔離、檢疫的民眾，務必確實配合防疫政策相關規定，切勿心存僥倖，以身試法，避免觸法受罰。

對具流行地區旅遊史民眾，入境後須確實配合防疫政策，依據「旅客入境健康管理聲明暨居家檢疫通知書」規範於指定住所落實居家檢疫，不得外出，並每日量測體溫及紀錄，勤洗手、避免觸摸眼口鼻及佩戴口罩做好咳嗽禮節，如未配合中央流行疫情指揮中心防治措施，即依傳染病防治法裁罰，再次違規則從重裁罰，並立即執行指定處所強制安置。

余燦華也提醒，居家隔離或檢疫者於隔離或檢疫期間，若有出現發燒、急性呼吸道感染症狀時，應主動與衛生局聯繫，應依指定方式前往指定的醫療機構就醫，外出時應戴口罩，禁止自行前往就醫。