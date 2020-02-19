　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

12國92例人傳人　WHO祕書長譚德塞樂觀：無持續社區感染

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

世界衛生組織祕書長譚德塞昨召開記者會說明新冠肺炎疫情。（翻攝自WHO推特）

▲世界衛生組織祕書長譚德塞昨召開記者會說明新冠肺炎疫情。（翻攝自WHO推特）

圖文／鏡週刊

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，中國累計死亡病例已突破2,000例，累計確診病例超過7萬例。世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）昨（18日）表示，中國境外有12個國家出現武漢肺炎人傳人感染，共計92例，不過沒有看到持續性的「社區感染」。

根據中國國家衛生健康委員會今（19日）早通報，截至2月18日中國（不含港澳）武漢肺炎新增死亡病例136例，累計死亡病例達2004人；新增確診病例1749例，累計確診病例7萬4185例。

譚德塞在記者會上指出，目前在中國境外有12個國家出現人傳人感染，共計92例，但世界衛生組織沒有數據可與中國的案例比較。譚德塞還稱，目前除了日本橫濱港隔離的鑽石公主號郵輪，世界衛生組織沒有看到持續性的「社區感染」。另外譚德塞還說，目前在中國的世衛國際專家小組，可能會到疫情爆發起源地武漢考察。


更多鏡週刊報導
日本厚生省大臣猛咳不戴口罩　網：是在哈囉？
WHO祕書長譚德塞狂讚中國　外媒揭背後金錢祕辛
【疫情延燒】歐陽靖批日本防疫不力挨譙　回絕通告：不想因疫情得到好處

ET快訊
劉真驚傳「裝葉克膜」動心臟手術搶救　經紀人回應了
他問大陸若攻台「願意上戰場的人多嗎？」　網回憶：有一半以上舉
開學防疫！教育部：耳溫逾38度、額溫逾37.5度免到校不列缺
重症患者病床顫抖寫7字遺書…隔天逝世　醫護哭：我們會永遠記得
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

楊安澤妻曾受害　美婦產科淫醫再被70女控告性侵！

12國92例人傳人　WHO祕書長譚德塞樂觀：無持續社區感染

不斷更新／神奈川相模原市醫院再增1確診　「與稍早確診病患為室友」

彭博民調飆升！19日獻辯論處女秀　承諾當選就「賣掉」彭博公司

日醫師「被趕下船」揭鑽石公主號慘況：恐懼超過伊波拉疫情

美國擬限制飛機零件出口中國　川普批用「國安問題阻貿易」

新冠病毒「狂虐全球2個月」　專家疫苗研發速度快不起來…艱辛原因曝光！

南韓出現「超級傳播者」　61歲大邱婦人傳染13人確診

德州法院駁回上訴《國防授權法》　華為：考慮繼續採取法律行動

南韓總統專機接回鑽石公主號上7人！　抵仁川機場隔離所再熬14天

7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦

韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

首批246名台商出關手繪感謝信曝光　2童奶音喊「謝謝阿中部長」讓他笑了

隔離14天期滿！林口檢疫所145人出關　出動3遊覽車載送⋯台商搖窗開心揮手致意

金黃酥脆外皮＋多變化鮭魚內餡 宵夜療癒料理「奶油烤鮭魚飯糰」

小彬彬認愛小12歲越南女友「想婚了」　想再生一胎...「如果可以就可以」

《想見你》結局大逆轉!!　李子維、黃雨萱海邊吻別消失

楊安澤妻曾受害　美婦產科淫醫再被70女控告性侵！

12國92例人傳人　WHO祕書長譚德塞樂觀：無持續社區感染

不斷更新／神奈川相模原市醫院再增1確診　「與稍早確診病患為室友」

彭博民調飆升！19日獻辯論處女秀　承諾當選就「賣掉」彭博公司

日醫師「被趕下船」揭鑽石公主號慘況：恐懼超過伊波拉疫情

美國擬限制飛機零件出口中國　川普批用「國安問題阻貿易」

新冠病毒「狂虐全球2個月」　專家疫苗研發速度快不起來…艱辛原因曝光！

南韓出現「超級傳播者」　61歲大邱婦人傳染13人確診

德州法院駁回上訴《國防授權法》　華為：考慮繼續採取法律行動

南韓總統專機接回鑽石公主號上7人！　抵仁川機場隔離所再熬14天

中職／年輕投手先跟著王建民　陳琥開季二軍出發

「老老照顧」狀況頻傳！名醫探望心疼：一般人做都很吃力了

楊安澤妻曾受害　美婦產科淫醫再被70女控告性侵！

神秘解放軍服工廠曝光！　改生產防護服「日供4.5萬套」

美軍一周現台周邊6次藏玄機　王定宇：解放軍最近有問題嗎？

東京奧運帶動進步　日本逐步汰換公廁蹲式馬桶

廢止許可證違法＋訴願時間太久　台電提醒中市府：更正裁罰

中市府被要求「更正中火停機處分」　環保署：中央有職權依法督導

12國92例人傳人　WHO祕書長譚德塞樂觀：無持續社區感染

浮誇！COLD STONE打造2款夢幻冰品　草莓冰拌爆漿奶蓋、草莓海綿蛋糕太邪惡

國際熱門新聞

日女遭電車輾過亡　手機拍下全程

快訊／南韓新增15例確診　急診室緊急封鎖

日本縮短隔離期　無症狀2天出院

狂搶衛生紙！星國部長諷港人低能

南韓第31例「新冠肺炎」確診：無旅遊史

研究：若採星國「黃金標準」　全球確診多2.8倍

巴基斯坦氣體外洩14死　查無原因

女記者遭居家隔離！專訪安倍晉三

13.3億人僅3中鏢全康復　印度2原因「超神免疫」

世衛：中國境外疫情　12國人傳人92例

荷蘭國會挺台灣！　力促參與WHO

雷聲大，雨點小　《1917》的誤導

泰國槍手瘋狂掃射　1死至少10重傷「血濺商場」

北韓確診病例　南韓媒體：已遭處決

更多熱門

相關新聞

王令麟再助農委會　2/20強勢開賣午仔魚、龍虎斑

王令麟再助農委會　2/20強勢開賣午仔魚、龍虎斑

新冠肺炎疫情衝擊台灣農漁產外銷，東森購物董事長王令麟響應農委會政策，2月20日（四）將針對有「近海金鑽石」之稱的午仔魚展開第二波強勢促銷，農委會主委陳吉仲將再次蒞臨東森購物大秀廚技，更聯手立法委員莊瑞雄、漁業署署長張致盛、全國漁會總幹事林啟滄共同出席，力薦台灣優質漁產。

鑽石公主號台人將返台！陳其邁：台灣防疫採「最嚴格」標準

鑽石公主號台人將返台！陳其邁：台灣防疫採「最嚴格」標準

解放軍報：海軍艦長正接受「隔離觀察」　

解放軍報：海軍艦長正接受「隔離觀察」　

國際奧會力挺北京辦好冬奧

國際奧會力挺北京辦好冬奧

民眾居家檢疫卻趴趴走　陳其邁：「從嚴從速」處理

民眾居家檢疫卻趴趴走　陳其邁：「從嚴從速」處理

關鍵字：

鏡週刊WHO譚德塞新冠肺炎COVID-19武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

週刊爆「女神主播」幽會小鮮肉喊告

被酸整容！Keanna「校花等級舊照」反擊

台南藏「口罩地下司令」　握百萬貨源爽賺千萬

兒子才9個月大…MEI MEI宣布懷第2胎：我自己都傻眼

粉絲抓包「玄彬桌下偷牽孫藝真」

快訊／女神主播認了離婚16年老公！爆偷吃小鮮肉

土城清水模咖啡廳必喝桂花奶蓋咖啡

0號病人曝光！BBC揭最早12/1就發病

「給妳看我的鋼彈」！宅男3年後娶走女神

即／鶯歌女屍卡鐵軌！驚見人狗雙亡

日女遭電車輾過亡　手機拍下全程

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

卜卦新冠肺炎何時完　命理師曝：沒這麼快

《RM》神預言：李光洙有白虎大煞

新北失聯者郭富文　拒說行蹤：幹嘛報到

更多

最夯影音

更多
7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦

7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦
韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面