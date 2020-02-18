巴基斯坦派149架軍機參戰　協助平定「蝗蟲」侵襲

▲巴基斯坦空軍K-8教練機，可能經過改裝投入抗「蝗」作戰。（圖／翻攝自維基百科）

記者范姜士航／綜合報導

巴基斯坦受到25年來最大「蝗害」，東部地區棉花、小麥、玉米等大量農作物受損，為了保護農作物和農民利益，宣布全國進入緊急狀態。該國政府已經投入73億盧比（約台幣31億元）治理蝗災，但農業部門已對蝗蟲束手無策，巴國空軍更是出動149架戰機要跟蝗蟲開戰。

據報導，蝗蟲每日可以飛行約150公里並產下80-120個卵，僅需20天就能成年並造成下一波災害，到時候想要快速撲殺較有難度。巴基斯坦棉花、小麥、玉米等作物，在爆發蝗災後驟減，農業部門對此束手無策，只能仰賴巴國空軍進行協助，目前評估會將螺旋槳式教練機進行改裝，加裝農藥噴洒設備，目前統計共有149架螺旋槳式教練機可供改裝使用。

▲起源於東非的蝗災，現已入侵印度和巴基斯坦。（圖／達志／美聯社）

作為農藥飛機，需具備低空、低速的持續飛行且能小半徑轉彎，而巴國空軍360多架高性能戰機都不適合充當農藥噴洒使用，僅可投入MFI-17教練機和K-8中級教練機。近日巴國4架飛機在天空中噴洒農藥時，受到密集的蝗蟲衝擊下，已有1架飛機不幸在拉希姆亞爾汗墜毀，讓該國除了教練機外，正在緊急租借更多的農業飛機投入戰鬥。

自2019年底，東非各國爆發70年最大的蝗災，4000億隻沙漠蝗蟲向東快速擴散，一路延伸到西亞等國，大規模的蝗災，對於糧食短缺的西亞地區，所造成的後果是具有毀滅性的，如果不及時將蝗蟲扼殺，蝗蟲數量繼續成百倍的增長，造成更大的災難。