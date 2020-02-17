地表兩大吃貨對決！蝗蟲「主治肺結核」　陸網樂翻：新冠肺炎有救了？

▲億萬隻沙漠蝗蟲年初肆虐東非國家後，還飛越阿拉伯海，所到之處皆成災。（圖／美聯社）

實習記者陳妙津／綜合報導

剛在年初重創東非國家的蝗災越過阿拉伯海，正肆虐與中國接壤的印度和巴基斯坦，由於蝗蟲啃所過之處幾乎寸草不生，一天足以吃掉3.5萬人份糧食，讓正飽受新冠肺炎的中國大陸對此如臨大敵。不過有不少大陸網友發現，蝗蟲雖是害蟲，卻也是中藥材中主治肺結核的良藥、美食聖品，也有人回憶起2017年山東局部蝗災時，民眾瘋搶一時，蝗災瞬間被消滅，直呼「天上飛的根本不是蝗蟲，是人民幣！」

▲蝗蟲不僅是一味主治肺結核的中藥材，更是不少大陸人心中的美食。（圖／翻攝自微博／蘇堤的西湖，下同）

今年1月東非國家飽受3600億隻沙漠蝗蟲摧殘，該品種一日可飛越150公里，每年可誕生5代種群，光是一天便能吃掉3.5萬人份的糧食。本次蝗災也被聯合國糧食及農業組織（FAO）標示為近25年以來最嚴重蝗災，不僅危害東非，種群更橫越阿拉伯海，沿途肆虐巴基斯坦、印度、肯亞等各處，直逼中國大陸邊境，預估未來蝗蟲數量將會增加500倍，也讓正力抗新冠肺炎疫情的中國提升戒備。

不過卻有大陸網友發現，《全國中草藥匯編》中明確記載，蝗蟲性味鹹、平，主治肺結核，能使人補養強壯，若作為藥材通常以全蟲入藥，也讓不少網友腦洞大開，認為或許蝗蟲也能治療新冠肺炎，並紛紛留言表示，「依據老祖宗五行相剋原則，說不定能治肺炎」、「如果能治新型肺炎的話，可以支援一下巴基斯坦，抓幾千隻回來油炸，又消滅蝗災，一舉兩得」、「中藥醫理上治肺結核，希望對新型肺炎也有效」、「根本是給新冠肺炎病人送補品」。

還有網友回憶起蝗蟲其實也是一味美食，遙想2017年山東小規模蝗災時，連夜開車去抓，卻只抓到5隻，原來是賣蝗蟲賺得比賣農作物更多，一斤120元人民幣，不少附近民眾因此聞風而至，拿起大網瘋狂搶抓，當地一時間還出現人比蝗蟲多的奇景，令各國聞風喪膽的蝗災由此瞬間被消滅，也讓該名網友直呼「在飛的不是蝗蟲，是人民幣！」