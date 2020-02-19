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潤寅父女案發半年後首相見！楊文虎認罪詐貸　曝逃亡前才知女兒離婚

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▲▼潤寅實業董座楊文虎。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲楊文虎（紅衣）19日針對潤寅詐貸案首出庭，他承認詐貸銀行，但否認洗錢。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

潤寅實業董座楊文虎涉與妻子王音之詐貸386億元，被依《銀行法》洗錢罪等罪嫌起訴，一度潛逃美國的楊文虎1月21日晚間被押回台灣後，遭羈押禁見。台北地院19日上午傳喚楊文虎及其女兒楊宇晨，首次針對本案開庭，父女2人案發後半年首次相見，坐同一台警備車到院開庭。楊文虎當庭認罪詐貸，但對於洗錢部分則否認犯行。

頭髮花白的楊文虎承認，與妻子設立多間海外紙上公司，向各銀行申請不實的國外應收款項及外銷貸款，但稱公司財務長久以來非常吃緊，因此以「借新還舊」的方式向銀行借周轉金，因此認為詐貸金額沒那麼多，不過詳細數目不清楚了。

對於勾結福懋等企業詐貸一事，楊文虎表示，他僅知道妻子有與福懋公司的黃明堂及謝春發講好，在銀行照會時會幫忙，但其他相關細節因都由妻子處理，所以不清楚，而製作不實財報也是妻子與會計事務所商量製成，細節並不知情。

楊文虎還說，他的兒女完全都不知情，不清楚是誰指示女兒匯款給律師黃呈熹，也不知道匯款名義為何？為何要匯給黃？楊說，最初找黃律師，是要他幫忙協商公司與銀行的債務，訴訟費用為「三審500萬」，並分3次匯款，分別為120萬、100萬、280萬元律師費，及一年12元的長年顧問費，但細節都沒詳談。

楊文虎繼續說，與銀行談判破裂後，2019年5月底他就出國，沒再跟任何相關人士聯繫，相關指示都是妻子處理，因此對於黃及女兒等人後續湮滅證據、洗錢等行為，他都不知情，無主觀犯意，所以不認罪有洗錢。

楊文虎還眼神落寞地說，他在離開台灣前才知道女兒離婚，楊表示，除了公司薪資外，他們從來沒給女兒額外的錢，女兒也從未涉入公司事情，至於女兒平常收入都是前夫公司發的薪水，每月約7萬5000元，但女兒離婚後的收入來源就不清楚了。

開庭結束後，法官庭後諭知被告還押，下次開庭日期為3月13日下午2時30分。

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