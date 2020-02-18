華冠投顧分析師助理「私自招生」報明牌！入會費最高收118萬

▲高男在任職華冠公司分析師助理時，竟以詐術欺騙投資人，進而從投資人口袋裡獲得不法報酬。（圖／翻攝自華冠投顧官網）

記者孫于珊／台北報導

廣告主打有專業分析師精準抓住台股買進賣出點，1分鐘即可讓您輕鬆獲利的「華冠證券投資顧問公司」，其中一名前分析師助理高姓男子，竟私下以公司名義對外招生，詐了167萬5000元，台北地院依高男違反《證券投資信託及顧問法》判6月徒刑（得易科罰金）併科罰金105萬元，可上訴。

高男2014年12月起至2017年3、4月間，自行佯以華冠公司名義對外招收投資人入會，就股票等有價證券投資事項提供分析意見，或推介建議，還擅自將華冠公司製作的「今日call訊」內容，以通訊軟體LINE公開傳送，以提供股票投資分析意見給會員。

約2年半的時間，高男共吸了11名投資人入會，收取了最高118萬、最低2萬元不等的入會款項，共167萬5000元。高男因此涉非法經營證券投資顧問業務、詐欺及違反著作權法。

高男事後坦承犯行，但僅違反著作權法一事，他矢口否認，辯稱「今日call訊」的內容不具獨創性，與一般報章雜誌上的股市分析訊息大同小異，非著作權法保障的範圍。

但法院經查，「今日call訊」具有原創性，受著作權法保護，狠狠打臉了高男；法官認為高男的行為將對國內金融秩序造成危害，投資大眾的權益也會造成損害，加上高男曾於2015年已犯非法經營證券投資顧問業務罪，被判4月徒刑，併科罰金105萬元，緩刑3年確定，如今竟不知悔改再犯。

法官考量高男有與部分投資人和解並賠償等一切情狀後，依非法經營證券投資顧問業務罪判他6月徒刑（得易科罰金18萬元），併科罰金105萬元（得易服勞役350日），沒收犯罪所得138萬5000元（未發還被害投資人的餘額）。

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