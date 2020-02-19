深藏不為人知一面的3個星座！悶騷擔當反差萌　熟了「又瘋又鬧」人品大爆發

▲有些人看起來很冷淡，但其實個性悶騷的他們，只要一熟了就會跟朋友玩得很瘋。（圖／翻攝自Pixabay）

記者張芳瑜／綜合報導

有些人看起來總是表情冷淡，一臉「我不想理人」的模樣，讓人覺得好難親近，不過其實他們的臭臉可能只是因為跟對方還不夠熟而已，等到他們把對方放在心上、視為自己人之後，那熱情的一面可是會嚇到人的，《星座好朋友》就整理出十二星座中悶騷前3名，快來看看是哪3個星座吧。

巨蟹座

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巨蟹座生性非常害羞又很敏感，平常很少在眾人面前展現自己，總是默默躲在人後。會讓人誤會文靜、很有氣質的他們，其實只是不好意思表現，殊不知活潑的一面就藏在心中，只要跟他們熟了，就會看見他們又鬧又瘋的一面，認識才會發現原來他們跟想像的完全不一樣，簡直就是悶騷一詞的最佳代言人。

處女座

愛面子的處女座，在大家面前會維持形象，表現出矜持的樣子，但這不是處女座的本性，他們其實是內心悶騷的毒舌派！若還認識的不夠久，會以為處女座的人話很少，愈了解之後會發現他們根本像是瘋子。只不過因為防備心比較高的，才會先選擇保護自己，不露出太多破綻，但是當他卸下心防，想找人又瘋又鬧一起玩樂，找處女座準沒錯。

天蠍座

剛認識天蠍座的時候，會感覺他們常常沉默、一臉高冷，就像是藏了很多秘密的樣子，讓人不敢靠近，也猜不透他的心。當認識愈久、愈來愈熟之後，就會知道天蠍座其實只是表面冷漠，內心簡直熱情無比。會有這種「反差萌」是因為天蠍座覺得一個人的感情有限，他不想把力氣浪費在不必要的人身上，所以若是看到天蠍熱情的模樣，那就表示已成為他們真正喜歡、相信的人。