一見機歪、再見傾心！一開始超容易被討厭　但越看越惹人愛的星座TOP3

▲要擁有深厚的友誼，可不是一天兩天的事情，很多時候第一眼看到對方甚至還有點討厭，沒想到越相處感情越好。（圖／翻攝自PEXELS，下同）



記者張惠媛／綜合報導

有些人總是第一眼讓人感覺很難相處，甚至還有些討厭，不過相處久了卻會發現，根本不是自己想的那樣嘛！其實他們內心很溫暖，也越看越可愛呢！《星座好朋友》整理了第一眼超容易被討厭、真心相處後才會發現是塊寶的星座TOP3，千萬要懂得珍惜啊！

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TOP3：獅子座

獅子給人的第一印象就是霸道、強勢、愛面子，讓人望而生畏，他們自己也知道，但，誰叫他們是獅子座呢？

不過，當你跟他相處久了，你就會發現，只要得到獅子座的信任、成為他們的朋友之後，他就會全心全意地對你好，也會讓你不得不越來越愛他，因為獅子對朋友是相當慷慨的，霸道的性格也讓他們喜歡照顧自己身邊的人，而且相當講義氣，只要跟他在一起，不用擔心自己會孤立無援。

在獅子身邊久了，就會看見獅子們變成溫暖大貓的一面，這種反差萌誰能不愛。

TOP2：水瓶座

以「怪」為人生最高指導原則的水瓶座，一開始常會讓周遭的人摸不著頭緒，覺得他們的想法超跳躍，不知道如何和他們變朋友，但水瓶骨子裡相當聰明、善解人意，只要把你當朋友，就會願意傾聽你的所有煩惱，還會認真地分析、給出具有建設性的意見，甚至能幫你吹散迷霧，成為你人生路上的導師。

水瓶座就像是一塊珍寶，只要你真心對待他，他也會全心全意對你好，水瓶雖然怪，但他們不耍心機，瓶子們的人格，是絕對可以信任的！

TOP1：處女座

是不是一聽到「處女座」就覺得這人一定很難搞？龜毛、挑剔、冷漠⋯⋯說不完的難相處！No No No（搖手指），處女座根本超棒der！

細心的處女座總是對身邊的人相當體貼，雖然很愛碎碎念，但他們總是嘴上一邊念、一邊動手幫你做這個做那個，你需要的時候，他們從來都不會吝於伸出援手，也不會嫌麻煩。

其實處女座脾氣並沒有外人想像的差，他們很多時候只是「看起來」在生氣，心裡根本一點也不計較，處女座的好，必須要在與他真心相處之後才能感受到。