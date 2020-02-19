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支援湖北女醫護「含淚被剃光頭」：命都豁出去了還要什麼頭髮

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中國媒體拍攝即將前往湖北支援的甘肅女醫護被剃光頭影片。（翻攝央視微博）

▲中國媒體拍攝即將前往湖北支援的甘肅女醫護被剃光頭影片。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

中國媒體拍攝即將前往湖北支援的甘肅女醫護被剃光頭影片，貼文以「剪去秀髮，她們整裝出征」當作標題，央視也貼文寫下「命都豁出去了還要什麼頭髮」，影片中的女性醫護淚珠大顆大顆從臉頰上滑下，也有人閉眼不忍看自己剛被剪去的長髮，消息一出遭到陸網友砲轟，質疑為了避免細菌滋生可以剪短髮就好，男性醫護都不需要剃頭，要求官媒「不要用女性的身體髮膚作文章」。

武漢肺炎（COVID-19，2019新型冠狀病毒）疫情持續延燒，為抑制民怨，中國官方近日推出多則正能量的宣傳，《每日甘肅網》微博就貼出即將前往湖北第一線支援的女性醫護，出發前被集體剃光頭的照片，照片中的醫護多數帶著口罩，但仍可看出淚眼汪汪，沒有戴口罩的醫護則任由淚珠掛在臉頰上，也有人閉眼，不忍看自己剛被剪下的一綹秀髮。

《每日甘肅網》貼文寫道「甘肅省婦幼保健院派出15名護理人員馳援湖北，這也是此次支醫療隊派出醫護人員最多的單位。她們將於今日下午赴寧臥莊賓館集體出征儀式。」並盛讚「謝謝你們，疫情中最美的逆行者！你們一定要平平安安去，整整齊齊回！」

《央視》也在微博貼出影片，寫下「命都豁出去了還要什麼頭髮」「甘肅醫療隊集體剪光頭的隊員中，還有即將結婚的準新娘，你們的髮型是戰疫一線最特別的勳章」。

一線女性醫護被集體剃光頭的照片引起中國網友極大不滿，紛紛在央視微博回應「命都豁出去了還不夠，頭髮剃了給官老爺作秀」「為什麼女性醫護人員去前線非得剃光頭？為什麼男性醫護人員不用」「毫無悲憫之心，對人的尊嚴毫無尊重。不知是為了滿足什麼人的病態心理。除了不要臉不知還能說什麼」「您是官媒，請為大家帶來正確先進的觀念報導，不要用女性的身體髮膚作文章」。


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