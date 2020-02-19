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「死亡司機」蹤跡彰化瘋傳！診所採檢公文流出　醫護委屈嘆：很難過

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▲▼源頭未確定！網瘋傳司機蹤跡 餐廳診所不堪其擾。（圖／東森新聞）

▲網路流傳「病逝司機」蹤跡，餐廳、診所全被點名。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

彰化縣出現首例新冠肺炎死亡案例（第19例個案），加上目前感染來源仍沒有確定，網路上就開始流傳死者曾經到過哪些地方，包含耳鼻喉科診所、藥局及餐廳都被點名，甚至還有人說「大家少去為妙」。但其實衛生局已經有上門採檢，報告出爐也全部是陰性，如今網路上瘋傳成這樣，讓業者們覺得相當無奈。

彰化縣有居民表示，「（新聞）都沒有報哪裡，讓我們會覺得愈擔心啊，弄到都不敢出門了」，認為是中央或地方資訊不夠透明，才導致網路傳言越來越多。中央流行防疫指揮中心18日為此召開記者會，公布了死者（19例）從染病到病逝的24天完整時間軸。

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▲▼台灣首例死亡！指揮中心曝光傳染期　一張圖看懂。（圖／疾病管制署）

▲中央流行防疫指揮中心公布19例從染病到病逝的24天完整時間軸。（圖／疾病管制署）

包含1月22日在台中清泉崗機場載到浙江台商，1月25日後開始出現呼吸道症狀，1月27日與家人在餐廳吃飯，1月28日到藥局購買感冒藥，2月1日到耳鼻喉科診所，2月3日再回診就被告知要轉到大醫院檢查，接著就住進大醫院的負壓隔離病房，直到2月15日晚間因為肺炎併發敗血症病逝。

現在第19例死亡後，包含耳鼻喉科診所、藥局及餐廳都被點名，甚至還有人說「大家少去為妙」。第一線醫護人員辛苦把關後，卻碰上宛如網路公審般的待遇，讓他們知情後真的相當無奈，而且明明疾管署已經上門採檢，報告結果全部都是陰性，說明他們其實是沒有問題的。

耳鼻喉科診所醫師接受《東森新聞》訪問，無奈說，「重點在咳嗽蠻緊的，一個有糖尿病又有年紀的人，你會放心嗎……」、「篩檢報告出來都是陰性啊，（大家說不要來）當然是很難過，你想想，這個病是我們醫師造成的嗎，不是啊。」

▲▼源頭未確定！網瘋傳司機蹤跡 餐廳診所不堪其擾。（圖／翻攝自臉書）

▲疾管署上門採檢，報告結果是陰性。（圖／記者林敬旻攝）

同樣無辜的還有當時19例家族聚餐的餐廳。餐廳業者表示，當時司機家族共11人上門聚餐，坐在廁所旁最裡面的位置，事後他們收到衛生局通知後，馬上就進行自主健康管理跟消毒，所以1月27日（初三）到現在，所有員工的健康狀況都沒有問題。

指揮中心追溯第19例的染病源頭，目前最有可能的是浙江台商，因為對方回到彰化後持續咳嗽20天，中間兩度上診所看病都是上呼吸道感染，只是現在所有的檢驗（新冠肺炎）結果都是陰性，指揮中心除了將持續追蹤外，也將聯合地方擴大清查任何可能的源頭。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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