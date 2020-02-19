訂好日本旅遊要取消嗎？旅遊達人曝「2關鍵」　神解全額退票

▲3月是賞櫻季，吸引許多台灣旅客前往日本旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）。

記者陳致平／台北報導

日本新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，19日再增3人確診，境內目前累積72例。衛福部日前緊急將日本旅遊警示升級為第一級，讓許多網友網友紛紛詢問「「現在要更改日本旅遊行程嗎？」對此，知名旅遊部落客布萊N 機票達人分析了「機票最佳退票時機」，希望減少民眾的損失。

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▲知名旅遊達人提出2點分析。（圖／翻攝自臉書／布萊N機票達人）

「布萊N機票達人」在臉書上發文指出，現階段日本被列為1級旅遊警示，但是「早退票沒有比較划算」。他解釋，一般機票的退改期限是出發前24~72小時，在平常情況下，比較晚或比較早退票、改票，費用並沒有差別，可以等到退改票底限的前兩三天，再來視情況退票。

一旦疫情持續增溫，政府宣布第三級旅遊警示，這時候不論票種都可以獲得「免費全額」退票，甚至連通常不可退票的廉航或是特價票，也可全額退費。

▲跟團的旅客需要提早決定是否取消赴日旅遊計畫。（圖／記者陳凱力攝）

如果是「跟團」旅遊的民眾則是另外一種處理方式，旅行社會依照定型化契約上的規範，越晚退訂行程，被收取的手續費就會更多，舉例來說，若是旅客到出發前一日才取消行程，僅會賠償旅遊費用的50%。在不確定日本是不是會被升級成第三級旅遊警示之前，旅客需要先決定是否取消行程，或是向業者協商將團費保留、或延後到日後使用。



此外，布萊N也建議要退訂機票的民眾，「不要等到最後一天再打電話去退改票」，因為各家航空公司的客服已經嚴重超量，電話打很久、打不進去都是正常的，有些公司的客服部門設在大陸，但因為各種封城或隔離的措施導致客服無法正常運作，造成人力大量短缺。



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