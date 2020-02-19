　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

糞便傳播病毒！為防社區大樓感染...鍾南山強調：保持下水道暢通極為重要

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲新冠肺炎疫情擴散。（圖／路透社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，大陸國家衛健委高級別專家組組長「抗煞專家」鍾南山今（18）日指出，防範新冠肺炎，保持下水道通暢極為重要。值得注意的是，他認為病毒並不一定透過消化道傳染，而是因為下水道中污染物（糞便）乾了，又通過空氣、氣溶膠傳播，之後被人們吸入造成感染，「這是最合理的解釋」。

綜合陸媒報導，廣東省政府今日下午召開疫情防控發布會，鍾南山兩次強調民眾要保持下水道的通暢。這也就印證了香港的「康美樓事件」，同時說明SARS那時「淘大花園」的教訓，當時有「200多人得病、20多人死亡」，意味著下水道裡的糞便乾涸以後，風再把糞便裡的病毒吹到其他地方。因此他提醒，對於新冠病毒，民眾也應該特別注意下水道的暢通。

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／路透社）

鍾南山特別指明媒體要告誡大家「下水道通暢是極為重要的」。他認為病毒並不一定透過消化道傳染，而是因為下水道中污染物（糞便）乾涸後，又通過空氣、氣溶膠傳播，之後被人們吸入造成感染，「這是最合理的解釋」，所以醫院裡的人員也要特別注意。

消息一出，不少網友留言指出「聽鍾老的，沒錯」、「鍾老考慮的周到」、「嗯，他說的話最讓人信任也最讓人有安全感，我們聽他的，希望他老人家也一定要照顧好自己」、「好，終於重視到了下水道部分了」、「抱緊我們的鐘爺爺」、「解釋的非常合理！讓人信服！鍾老，你要好好保重身體，我們非常需要你」、「辛苦了」。

另外，針對解剖新冠肺炎患者遺體的情況，鍾南山18日回應，遺體解剖很重要，「17年前SARS的時候，就通過遺體解剖說明瞭解肺本身病變情況以及肺以外全身臟器被破壞的情況。」

鍾南山透露，新冠肺炎患者肺的表現和SARS有點不一樣，「並不像我們想像的嚴重纖維化，現在還沒有結果，看起來有一部分肺泡還存在，但是炎症很厲害，有大量非常黏的黏液，這將導致病人的通氣不通順。」他表示，「進一步解剖會説明我們認識這個病的特點，同時要特別注意讓患者氣道通暢，相關研究還正在進行中。」

▲▼鍾南山。（圖／翻攝人民視頻截圖）

▲鍾南山。（圖／翻攝人民視頻截圖）

觀看影片請點此

►2020愛你愛你～超強神仙水來囉～

ET快訊
台灣首例死！指揮中心「3條時間軸」一張圖曝傳染期　235名接
熟悉的聲音走了…棒球資深球評「張老師」張昭雄辭世　享壽82歲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

新冠病毒源「0號病人」曝光！BBC揭最早12/1就發病　比官方更早一周

糞便傳播病毒！為防社區大樓感染...鍾南山強調：保持下水道暢通極為重要

湖北省鄂州市衛健委主任王時文被提名免職！網友高呼：要開始算帳了

中疾控論文：去年12/31前湖北「至少104人」感染新冠　1月22才啟動突發Ⅱ級

確診破7萬！大陸323名「嚴重精神病患」感染新冠肺炎...

出入口全封！華南海鮮市場「如今一片蕭條」　保安：專家每天來消毒好幾次

檢測結果「陰轉陽」　香港32歲菲傭最新確診...屬家中感染

陸帆船選手出海25天　上岸得知家鄉疫情嚇傻：4000公里像過4000年

「血漿」治危重患者！重慶紅十字發3000人民幣鼓勵捐獻

港失智老翁「忘記要隔離」　搭巴士趴趴走「同車乘客快嚇死」

7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦

韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

隔離14天期滿！林口檢疫所145人出關　出動3遊覽車載送⋯台商搖窗開心揮手致意

金黃酥脆外皮＋多變化鮭魚內餡 宵夜療癒料理「奶油烤鮭魚飯糰」

小彬彬認愛小12歲越南女友「想婚了」　想再生一胎...「如果可以就可以」

《李屍朝鮮》第 2 季 前導預告

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

新冠病毒源「0號病人」曝光！BBC揭最早12/1就發病　比官方更早一周

糞便傳播病毒！為防社區大樓感染...鍾南山強調：保持下水道暢通極為重要

湖北省鄂州市衛健委主任王時文被提名免職！網友高呼：要開始算帳了

中疾控論文：去年12/31前湖北「至少104人」感染新冠　1月22才啟動突發Ⅱ級

確診破7萬！大陸323名「嚴重精神病患」感染新冠肺炎...

出入口全封！華南海鮮市場「如今一片蕭條」　保安：專家每天來消毒好幾次

檢測結果「陰轉陽」　香港32歲菲傭最新確診...屬家中感染

陸帆船選手出海25天　上岸得知家鄉疫情嚇傻：4000公里像過4000年

「血漿」治危重患者！重慶紅十字發3000人民幣鼓勵捐獻

港失智老翁「忘記要隔離」　搭巴士趴趴走「同車乘客快嚇死」

訂好日本旅遊要取消嗎？旅遊達人曝「2關鍵」　神解全額退票

新冠病毒源「0號病人」曝光！BBC揭最早12/1就發病　比官方更早一周

金泰希睽違五年復出「再次體驗戀愛悸動」　激推「老公不二人選」不是RAIN

最接近完美臉蛋的男星TOP10！打敗布萊德彼特、亨利卡維爾奪冠的是他

《上古密約》特效太出戲…吳磊「眼睛像塗了紫藥水」　網笑翻：後製你摸摸良心

政府增加口罩配貨量！藥師累翻崩潰喊「我不OK，你來發」　公會緊急說話了

最成功的更生人企業家！王令麟力拼4年再創東森新巔峰　今年要創380億業績

捏造首例死亡司機生前行蹤：醫院、洗車房！調查局證實「礦泉水」亂灑假訊

倫敦時裝周／BURBERRY在鏡子上走秀　凱特布蘭琪腰部有亮點

狂搶衛生紙！新加坡部長嘲笑香港人「低能」：國人仿效好丟臉

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

大陸熱門新聞

鍾南山透露新冠肺炎病患「屍檢細節」

大陸323名「嚴重精神病患」感染新冠肺炎...

港失智翁「忘記要隔離」搭巴士趴趴走！

1分鐘內可得結果 最速病毒檢測盒通過註冊檢驗

蝗蟲「主治肺結核」陸網樂翻：肺炎有救？

湖北鄂州衛健委主任王時文被提名免職！

中疾控：去年12/31前湖北已有104名感染者

糞便傳播病毒！鍾南山：保持下水道暢通很重要

護士申請上前線　院長忙打麻將趕人

華南海鮮市場出入口全封！保安：專家每天來消毒

病患過完年立即上班「公司全隔離」…

94天超長潛伏期！陸專家這樣分析

沒量體溫！連鎖百貨員工連12天帶病上班　每天還開晨會

國台辦助台商快速回血　富士康、台積電、仁寶、台塑正常復工

更多熱門

相關新聞

散布新冠肺炎謠言可關4年半？政院：尚未定案

散布新冠肺炎謠言可關4年半？政院：尚未定案

因應武漢肺炎防疫及衝擊，行政院預計20日將拍板紓困特別條例。其中，根據媒體報導，特別條例草案中針對散布武漢肺炎疫情謠言者，最重可關4年半。不過，行政院發言人Kolas Yotaka 強調，目前尚未定案。

湖北鄂州衛健委主任王時文被提名免職！

湖北鄂州衛健委主任王時文被提名免職！

疫情延燒　日女星「兒子困在英國」回不了家

疫情延燒　日女星「兒子困在英國」回不了家

中疾控：去年12/31前湖北已有104名感染者

中疾控：去年12/31前湖北已有104名感染者

肺炎影響！兒童影展宣布「停辦」

肺炎影響！兒童影展宣布「停辦」

關鍵字：

新冠肺炎COVlD-19武漢肺炎鍾南山

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

被酸整容！Keanna「校花等級舊照」反擊

日女遭電車輾過亡　手機拍下全程

卜卦新冠肺炎何時完　命理師曝：沒這麼快

日本縮短隔離期　無症狀2天出院

兒子才9個月大…MEI MEI宣布懷第2胎：我自己都傻眼

新北失聯者郭富文　拒說行蹤：幹嘛報到

鴻海新北設廠「口罩將被徵收」　霸氣回應了

台灣首例死　一張圖曝19例傳染期

《RM》神預言：李光洙有白虎大煞

Krystal穿紅色內衣被拍　破尺度辣翻

「給妳看我的鋼彈」！宅男3年後娶走女神

日人來台出差「台灣防疫太厲害了」

血友病童媽是陸配遭網轟　黃暐瀚痛批：這合人性嗎？

假訊息　網路po文：員林家人肺炎

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

更多

最夯影音

更多
7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦

7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦
韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

隔離14天期滿！林口檢疫所145人出關　出動3遊覽車載送⋯台商搖窗開心揮手致意

隔離14天期滿！林口檢疫所145人出關　出動3遊覽車載送⋯台商搖窗開心揮手致意

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面