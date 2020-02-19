糞便傳播病毒！為防社區大樓感染...鍾南山強調：保持下水道暢通極為重要

▲新冠肺炎疫情擴散。（圖／路透社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，大陸國家衛健委高級別專家組組長「抗煞專家」鍾南山今（18）日指出，防範新冠肺炎，保持下水道通暢極為重要。值得注意的是，他認為病毒並不一定透過消化道傳染，而是因為下水道中污染物（糞便）乾了，又通過空氣、氣溶膠傳播，之後被人們吸入造成感染，「這是最合理的解釋」。

綜合陸媒報導，廣東省政府今日下午召開疫情防控發布會，鍾南山兩次強調民眾要保持下水道的通暢。這也就印證了香港的「康美樓事件」，同時說明SARS那時「淘大花園」的教訓，當時有「200多人得病、20多人死亡」，意味著下水道裡的糞便乾涸以後，風再把糞便裡的病毒吹到其他地方。因此他提醒，對於新冠病毒，民眾也應該特別注意下水道的暢通。

鍾南山特別指明媒體要告誡大家「下水道通暢是極為重要的」。他認為病毒並不一定透過消化道傳染，而是因為下水道中污染物（糞便）乾涸後，又通過空氣、氣溶膠傳播，之後被人們吸入造成感染，「這是最合理的解釋」，所以醫院裡的人員也要特別注意。

消息一出，不少網友留言指出「聽鍾老的，沒錯」、「鍾老考慮的周到」、「嗯，他說的話最讓人信任也最讓人有安全感，我們聽他的，希望他老人家也一定要照顧好自己」、「好，終於重視到了下水道部分了」、「抱緊我們的鐘爺爺」、「解釋的非常合理！讓人信服！鍾老，你要好好保重身體，我們非常需要你」、「辛苦了」。

另外，針對解剖新冠肺炎患者遺體的情況，鍾南山18日回應，遺體解剖很重要，「17年前SARS的時候，就通過遺體解剖說明瞭解肺本身病變情況以及肺以外全身臟器被破壞的情況。」

鍾南山透露，新冠肺炎患者肺的表現和SARS有點不一樣，「並不像我們想像的嚴重纖維化，現在還沒有結果，看起來有一部分肺泡還存在，但是炎症很厲害，有大量非常黏的黏液，這將導致病人的通氣不通順。」他表示，「進一步解剖會説明我們認識這個病的特點，同時要特別注意讓患者氣道通暢，相關研究還正在進行中。」

▲鍾南山。（圖／翻攝人民視頻截圖）



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