33cm水果刀「整支沒入腹部」狠殺情敵！他喊：只求有彌補的機會…無期改判15年

▲南投簡男狠殺情敵，二審求情「只求彌補」，法官無期徒刑改判15年。（圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／台中報導

南投一名簡姓男子得知前女友與另名文姓男子交往，竟憤而帶著水果刀前往前女友住處，一見坐在客廳內的文男，竟不顧前女友及其女友女兒在場，拔刀朝對方猛刺，導致文男死亡。一審一殺人罪判簡男無期徒刑，案經上訴，簡男哀求，「我只求有彌補的機會」，台中高分院改判有期徒刑15年，可上訴。

判決指出，簡男與林姓女友於2017年11月間分手。簡男聽聞前女友另結新歡，2018年11月20日竟先到五金行購買一把長33公分的水果刀，接著騎乘機車到林女住處伺機行兇。

簡男頭戴全罩式安全帽、身穿黑色外套抵達林女住處後，沿著樓梯進入客廳，此時他見文男正在電視機前裝設電視盒，竟在林女與林女女兒的面前持刀向文男腰腹猛刺1刀，接著又陸續刺了3刀，導致文男腸系膜及腹主動脈後壁被劃破，左肺也被刀具刺入，雖經送醫搶救，但仍因出血性休克到院前身亡，簡男犯案後在母親的陪同下到派出所投案。

簡男辯稱，「我們是在拉扯當中而導致傷害，並非一開始就要致文男於死地」、「我買水果刀要切檸檬，這是日常用品，只是現場發生的情況不是我能控制才導致變成兇器」。

但南投地方法院不採信他的說詞，並指出簡男持刀猛刺文男「刺入腹部深達20公分」，明顯可知簡男下手力道很重，才會導致水果刀幾乎「整支沒入」，足以認定他的殺意甚堅，依殺人罪判他無期徒刑，褫奪公權終身。

▲簡男哀求，家裡有2個孩子要養，自己是921受災戶，只求有彌補的機會。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

簡男上訴二審，表示「我家裡還有人要養，一個11歲、一個12歲，我是九二一地震受災戶，在這之前，我有工作，沒有傷害任何人…為我與林女的感情糾紛導致對方的死，我只求有彌補的機會…我母親也有到農會去做臨時工來還…我想到我媽媽，也會感受到文男的媽媽…我知道責任在我身上，但不是我家裡也不是我小孩可以承受」。

台中高分院審酌，簡男案發後主動投案，犯後態度也有所改善，已真切知錯悔悟，雖然還沒有與被害人家屬達成和解並賠償損害，但他非無悔意，決定撤銷原判決，改判有期徒刑15年。全案仍可上訴。

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