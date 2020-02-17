大叔狂戀勾人電眼妹...卻為1.5萬元「火刑」烤殺　夫難置信：他猛追我老婆

記者陳豐德、陳以昇／新北報導

新北市一名蘇姓男子愛上22歲的越南籍黃姓按摩師，雙方因此發生感情及金錢糾紛，雙方還因1萬5千元鬧上警局互告，不料17日凌晨蘇男提著2桶汽油隊到蘆洲區養生按摩館朝她潑灑，黃女當場被燒成焦屍。中午12時許，黃女的林姓丈夫到派出所釐清案情，並稱蘇男追求老婆許久，沒想到他竟會痛下殺手。

據查證，黃姓女子107年2月、8月時以探親名義來台，與林男結婚取得長期居留證後，與丈夫同住在樹林區一處大廈，丈夫知道老婆在按摩店上班，但並不清楚實際工作內容。

▼黃姓按摩女面貌姣好。（圖／記者陳豐德翻攝）



而蘆洲中華路的這一家養生按摩館，其實並不「純」，有多名外籍年輕按摩在內工作，106年8月間就因為賣淫被警方查獲2次妨害風化，並移送地檢署偵辦在案，被警方列為色情之虞場所，並在108年函報給新北市府行政處分，轄區警方定期也會前往臨檢。

黃女長相清秀貌美，一雙電眼似會勾人，蘇男曾多次到店內消費，因此戀上「16號」按摩師黃女，雙方互動相當密切。上個月15日，蘇男懷疑皮包裡1萬5千元遭黃女竊走，質問時黃女默認，搭計程車一同返家取款，但黃女到家門口時反悔，拒絕他入屋。

▼蘇男到黃女租屋處將她從電梯拉出 。（圖／記者陳以昇翻攝）



翌日（16日）下午1時許，蘇男在黃女租屋處外面埋伏堵人，電梯門才打開，黃女看到怒氣沖沖的蘇男迎面而來，卻怎麼也不願走出電梯，蘇男火大將她拉出，過程中反被鑰匙劃手部，雙方鬧上警局。黃女對蘇男提告傷害、妨害自由等罪，蘇男則告她傷害、竊盜，種下禍因。

事隔1個月，17日凌晨蘇男提著2水桶的汽油進入店內，看到店員就說「我要找16號！」正當店員打電話通知時，他竟直接朝店員潑灑一身汽油，隨後亮出打火機恐嚇「帶我上樓，不然我就點火」。蘇男隨後上到2樓找到黃女，同樣朝她潑灑汽油並點火，目睹黃女燒成火球隨後徒步逃逸，不到2分鐘的時間，就讓一條年輕性命香消玉殞，目前警方正在擴大調閱監視器，追查蘇男下落。

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▼蘇男朝按摩店員工潑灑汽油，並拿出打火機威脅。（圖／記者陳豐德翻攝）

