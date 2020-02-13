2移工下班飲酒「音樂太大聲」吵起來！他遭掐頸一怒打死同鄉

▲泰籍帕姓移工酒後涉嫌打死同鄉，遭警方帶回派出所。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

泰國籍帕姓移工2019年與他姓同事兼同鄉下班後在公司飲酒作樂，卻因音樂聲音太大聲發生衝突，遭他男掐脖亮刀威脅的帕男，拿起長鐵器敲飛對方手上刀子，竟持續攻擊重擊頭部，他男倒地重傷不治。台中地檢署13日偵結，依殺人罪起訴帕男。

起訴書指出，43歲帕姓泰國籍移工與他姓同鄉是同公司同事，2人感情不錯。2019年11月15日晚間，2人利用下班後在工廠裡飲酒作樂，約莫8點左右，他男認為帕男放音樂太大聲，雙方因此發生爭執，進而上演全武行。

盛怒的他男先一手掐住帕男脖子，另一手則持刀作勢要攻擊；殊不知帕男隨手拿起長76公分、直徑2公分的破門器半成品鐵器反擊，除先將他男手上的刀子擊落，接著重毆頭部，直到他倒地一動也不動為止。帕男接著回到寢室換下沾血衣服，並請同事報警及通報公司。

保全公司因2人打鬥觸動警鈴派員到場，發現他男已倒臥血泊中，員警不久也到達現場。帕男隨即指著他男，左手作勢掐警脖子，右手做出持刀揮舞砍警察動作，用不流利中文說出「我殺」。員警確認帕男意指「我殺人了！」隨即將他帶回，依殺人罪送辦。

▲打死人的泰籍帕姓移工被帶回後深表後悔。（圖／民眾提供）

承辦檢察官認為，帕男將他男手上的刀子擊落後卻未停手，繼續毆打致死，已觸犯殺人罪，但他向員警自首，犯後態度良好，尚有悔悟之心，依法起訴。

韓妞激推、IG討論爆款

【更多新聞】

►長髮正妹竟淪為街友 暖警出手！3周靠愛心食物果腹超商避寒

►獨／壽險達人衝業績詐領上千萬獎佣金 婚姻告吹賠不出錢遭撤緩刑

►帶人妻上摩鐵被抓猴 小王辯「按摩」：睡醒發現內褲被脫還戴套