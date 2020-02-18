「拜託蔡總統讓我回家」　童言童語「求救信」惹心酸

▲滯留湖北小朋友寫信給蔡英文，畫下飛機全家福表達「我想回家！」（圖／湖北台胞返台救援會長徐正文授權）

記者任以芳／台北── 湖北報導

「蔡總統好，我想回家，我想上學。」這些都是滯留湖北900多名台灣民眾最迫切的請願，許多無法回台上課的學生自力救濟，寫信給蔡英文總統。有人畫飛機表達回家心情，或用注音寫下心情「為什麼不派飛機來接我們」、「我想阿公、阿嬤，拜託總統讓我回家」，希望打動蔡政府的心，趕在25日中小學開學前，讓他們順利返台！

第一批滯留湖北台商3日返台後，今（18日）已全部隔離半個月出關，也讓後續等著返台的台灣民眾燃起信心，第二批包機是否有譜？先前陸委會只表示，「可能考慮用遠距上課方式，讓滯留大陸的學生先上課。」由於等著回台中小學生至少有百人左右，等不到政府回音，孩子們決定一人一信給蔡總統請願。湖北台胞返鄉救援會長徐正文，幫忙傳遞心情，一共有10多封信，童言童語讓人看了心酸。

▼滯留湖北小朋友寫信給蔡英文，希望早日回家、上學。（圖／湖北台胞返台救援會長徐正文授權）

▲滯留湖北小朋友寫給蔡英文總統的求救信，注音夾雜中文寫下思鄉情。（圖／湖北台胞返台救援會長徐正文授權）

有位一年級學生用注音拼出思鄉情，他說「蔡總統好，我念國小一年級，我陪爸媽來武漢看外公、外婆就回不去了，為什麼你還不派飛機來接我們，我好想家。」7歲的陳小弟也說，「我想阿公、阿嬤，拜託總統讓我回家。」另一名11歲劉小妹也很擔心趕不上25日開學，她說，「我還滯留湖北，我要回家，我要上學。」念國二的林同學也很心急，「第一週要模擬考，沒上到課導致進度落後。」不會寫字小朋友，畫上飛機、牽手全家福和房子，表達想回家的心情，孩子也反問蔡英文，「您是總統，您一定可以幫我們的對嗎?謝謝您。」

▼滯留湖北小朋友相信蔡英文總統會幫助他們。（圖／湖北台胞返台救援會長徐正文授權）

▲滯留湖北賴姓小兄弟寫信給蔡英文，表達想家，想回台上課。（圖／湖北台胞返台救援會長徐正文授權）

這些滯留湖北的學生雖然是陸配子女，卻都是在台灣出生、長大的孩子，不少人還是第一次回陸探親。有一對賴姓小兄弟，首次陪媽媽回娘家，遇到重大疫情。念小六的賴小弟就寫下，「我是第一次回外婆家，遇到疫情，封村封城，交通不開放，我和哥哥、媽媽回不了台灣，很想念台灣的阿公、阿嬤、爸爸，我們一家人從來沒有分開這麼久。」賴小弟念國二的哥哥也寫下沉重心願，「希望早點回家做好開學準備，擔心媽媽很久沒上班被開除，家裡還有房貸車貸要繳，希望總統幫我們早日回台上班、上課。」

▼滯留湖北賴姓小兄弟寫信給蔡英文，擔心媽媽太久沒工作會被開除，功課趕不上進度。（圖／湖北台胞返台救援會長徐正文授權）

據了解，第二批包機名單的台灣民眾，天天守在湖北黃崗機場等消息，即使返台後，得進行14天隔離期，趕不上25日開學或是上班，能返台就是安心。但日前邱垂正只表示，「國人防疫擺第一，會跟陸方繼續協商。」第二批包機何時敲定，希望孩子們寫給總統的「懇求回家信」，能讓加速兩岸最後協商進度。

▼滯留湖北小朋友寫信給蔡英文，希望打動政府的心。（圖／湖北台胞返台救援會長徐正文授權）

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）