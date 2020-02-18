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基隆企業捐1600瓶消毒潔手凝露　林右昌：衛生局統一調配

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▲ 基隆企業捐1600瓶消毒潔手凝露 林右昌：衛生局統一調配。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆企業捐1600瓶消毒潔手凝露，林右昌：衛生局統一調配。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

響應防疫新冠肺炎工作！國際扶輪社3490地區基隆社社長方信雄、洋民機械董事長張清嵐、華泰船務董事長簡重和及基隆市西藥商業同業公會理事長邱禮儀，18日聯合捐贈一千六百餘瓶，含酒精濃度75%的消毒潔手凝露，林右昌代表接受並頒發感謝狀致謝，強調由衛生局調配，確保大家健康。

林右昌指出，防疫物資中央統一調控下逐漸趨穩定，基隆扶輪社18日捐贈消毒潔手凝露，他謝謝扶輪社友捐贈，將由衛生局統一調配，包括學校小朋友、第一線和民眾接觸機關人員，會依需求優先布設。

▲ 基隆企業捐1600瓶消毒潔手凝露 林右昌：衛生局統一調配。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆企業捐1600瓶消毒潔手凝露，含酒精濃度75%的消毒潔手凝露。

下周將要開學，包括中央及地方的酒精、體溫計防疫物資陸續到位；市府對開學做好萬全的準備，讓小朋友安心上學，他說，除自主健康管理，小朋友進校園會量體溫，萬一有發燒狀況，學校會暫時觀察並通知家長帶去就診。身體不適建議在家中休養，健康後再上學。

基隆扶輪社社長方信雄表示，有感這次疫情蔓延，看到市民在街坊藥局，排隊購買酒精等防疫物資，就聯合社友與友好單位就近調度資源，一起辦理捐贈酒精凝露，希望有益防疫工作推展。

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