每天得發600片口罩！　藥師公會提「3大建議」求減輕負擔

▲藥師公會對於指揮中心新政策提出3建議。（圖／翻攝自藥師公會全聯會）

記者林妤柔／綜合報導

指揮中心昨(17)日指出，台灣新冠肺炎確診人數已達到22人，自2月20日起由健保藥局，每日發放成人400片、兒童200片。藥師公會全聯會理事長黃金舜指出，這將使各位藥師工作量倍增，因此提出3點建議，希望與指揮官協商。

黃金舜表示，昨日蘇貞昌院長院會決議，從2月20日開始，由健保藥局每日發放成人400片（200人次）、兒童200片（50人次），使藥師工作量倍增，但疫情中心指揮官宣布時，並未事前與藥師全聯會協商，所以他在得知後，立即向指揮官表達健保藥師的辛勞，並提出3點建議。

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一、配送前即先完成2片1裝（或4片1裝）預包，減少藥師工作負擔及降低口罩汙染機率。

二、建議改成「成人14天內限購1次，1次4片；兒童14天內限購1次，1次4片」（或兒童7天限購1次，1次4片）；同時操作系統仍需持續調整優化，以利藥師操作。

三、指揮官已宣布停止今年醫院評鑑，也鑑請地方衛生局，對於配合政策健保藥局先停止不列入地方第一輪藥局普查範圍，先由其他藥局及藥店普查起。另外，建議今年四月藥價調整暫緩實施。

黃金舜也希望能夠獲得各位藥師的支持，一同擔任防疫新冠病毒的角色，同時避免被分化、汙名化，最後功虧一簣。