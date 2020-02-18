黃偉哲說「威士特丹確診乘客沒到過台南」　高市府：未接獲指揮中心訊息

▲荷美郵輪「威士特丹號」出現首例新冠肺炎（COVID-19）確診病例 。（圖／記者洪正達攝）

記者許宥孺、洪正達／高雄報導

荷美郵輪「威士特丹號」出現首例新冠肺炎（COVID-19）確診病例，而該艘郵輪曾在4日停靠過高雄港，且船上遊客曾搭乘計程車、公車等交通工具旅遊。高雄市衛生局掌握到部分遊客曾包計程車到高雄、台南等地遊玩，不過患者是否下船，還需等待指揮中心掌握狀況；但台南市長黃偉哲17日受訪時卻表示，該名乘客沒有到過台南，此說法，是否高雄和台南所接受資訊不同？高雄市衛生局強調，目前還在查證指揮中心是否已掌握到個案狀況。

根據計程車行回報資料，船上乘客有包計程車在高雄跟鄰近縣市遊玩，高雄的部分，除了佛光山、高雄美術館，還有九號碼頭之外，還有蓮池潭以及西子灣。另外，在台南包括奇美博物館、台南安平古堡，還有赤崁樓，屏東部分也到達墾丁。

請繼續往下閱讀...

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，到17日為止，共掌握到26名計程車司機以及30名綠1公車司機和港埠接觸者，區分為有戴口罩和沒戴口罩，有適當防護者列為健康自主管理，「有26名計程車司機是在沒有戴口罩的情況下接待團員，因此將列為密切接觸者，並作為居家隔離檢疫對象，從4日接觸到今天，剛好是14天期滿，經追查到昨天為止，相關接觸者沒有出現健康異常狀況。」

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／記者洪正達攝）

而針對台南市長黃偉哲在17日受訪時表示，「經清查後發現，這名確診患者並沒有安排到台南的行程」。不過這說法是否和高雄市政府不同調？潘炤穎強調：「目前為止並未接獲中央流行疫情指揮中心給予的最新訊息，包含該名患者在4日是否下船、跟她同行的有那些人，這部分都還不清楚。」

不過據黃偉哲的說法，乘客沒到過台南，和高雄市衛生局公布資料不同，是否為「台南知道而高雄不知道」？潘炤穎強調，目前還在查證指揮中心是否已掌握到個案狀況。記者追問，黃市長的說法是否會造成高雄市政府的困擾？潘炤穎則表示：「並不會啦！高雄市在一級流行疫情指揮中心的開設下，原則就是料敵從寬、禦敵從嚴，不管在任何情境下，對應疫情發展和相關疫調，我們會有屬於自己的步調和嚴謹。

潘炤穎表示，當船上出現確診個案，可能意味疫情可能已在船上傳播，所以我們是以最慎重的態度，針對所掌握的26名計程車司機以及30名綠1公車司機進行調查，也列出了相關可能到過的熱點，這些熱點通通回報給指揮中心，再分別到這些熱點進行必要調查和後續防治工作。

►我沒有遲到，是時間遲到了！