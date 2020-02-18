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白牌車運將確診死亡　彰化衛生局鎖定：他載過一名「咳不停」的江浙台商

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記者唐詠絮／彰化報導

全台首例確診死亡的中部白牌計程車司機，確實住在彰化縣，經過衛生局清查手機通聯記錄，在發病前2週，到過台中清泉崗機場載客，懷疑極有可能是到一名載過的嚴重咳嗽的浙江返國台商，這名司機跟媽媽、弟弟、兒子同住，弟弟確診治療中，媽媽和兒子目前居家隔離。

▲彰化縣衛生局鎖定1名江浙台商。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣衛生局鎖定1名江浙台商。（圖／彰化縣政府提供）

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▲彰化縣衛生局鎖定1名江浙台商。（圖／彰化縣政府提供）▲▲彰化縣衛生局長公布傳染鏈。（圖／彰化縣政府提供）

台灣新冠肺炎（COVID-19）確診第19、20例，第19例是住在中部的白牌計程車司機，不幸在15日肺炎合併敗血症，指揮中心也鎖定一名載過的浙江返國台商，彰化縣衛生局長葉彥伯指出，白牌車司機的確是到清泉崗機場載了3個浙江台商，其中一位台商症狀明顯，並到診所看了5次醫生，但這名台商被採檢時，離發病時間已經有一段時間，因此初步結果是陰性，目前懷疑司機就是因此感染。但該名台商目前採檢是陰性，將進一步檢驗抗體，而專家諮詢小組召集人張上淳18日也表示，在收到檢體後，希望2個工作天可以有結果。

▲彰化縣衛生局鎖定1名江浙台商。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣衛生局長公布個案家樹。（圖／彰化縣政府提供）

陳時中昨天也說，該名台商返台時就有嚴重咳嗽，根據就醫紀錄來看，整體是呼吸道症狀，很有可能就是感染源，葉彥伯也表示，根據就醫紀錄來看，整體是呼吸道症狀，很有可能就是感染源，但進一步查檢體卻是陰性，目前整體來看，時間是從是從1/22-2/17，病毒都已經排出，但還要進一步抽血檢驗去看是不是有抗體反應。

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