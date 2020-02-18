「台灣人太依賴診所」！他批「打噴嚏就看病」：根本錯誤觀念

▲因健保看病自付額便宜，民眾常稍為流鼻水就到診所看病。（示意圖／123RF）

實習記者崔子柔／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，台灣已累計達22確診案例，不過值此之際，其實也是流感高峰期，中華大學講座教授杜紫宸在臉書指出，「台灣人太依賴診所，動輒就上醫院」，認為民眾有點輕微咳嗽或流鼻水就到診所看病拿藥，其實是錯誤概念。

杜紫宸昨（17）晚先在臉書發文說現在出現輕症的民眾實在為難，「到底應該去大醫院被譏笑為大驚小怪呢？還是去没有 X 光設備的小診所？還是依照仍在電視廣告的說法服用成藥呢？實是莫衷一是 ... 只好大量飲水，希望能自癒。可如果已經喝水超過 14 天，可以解除 “自主管理” 嗎？」

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杜紫宸過了3小時又提到，「有一點輕微咳嗽或流鼻水就到診所看病拿藥，其實是一個錯誤的概念。感冒除了到達嚴重的程度，細菌感染用抗生素、病毒感染用克流感，其實是不需要醫治，也没有藥醫的。診所醫師通常只是給你做症狀治療，降低你的不舒服，或者是支持性治療，提高你自己的免疫力，然後囑咐你多喝水、多休息。台灣人太依賴診所，動輒就上醫院，主要原因當然是因為健保看病自付額太便宜了。隨便一條街上就有三家診所，除了台灣，世界上應該是找不到其他地方了。」

▲杜紫宸指出只有台灣會有這種現象。（圖／翻攝自臉書／杜紫宸）

1小時後，杜紫宸再發文說，「雖然中央疫情指揮中心開放更多人接受新冠病毒檢疫，但是，大家不要把這事看得太容易，以為你只要說服第一線診所醫師就可以立即接受檢疫，以消心頭之懼。試想 2300 萬人，即便平均每個人一年只得一次感冒，23,000,000 除以 52 週，每週便有 44 萬人出現症狀，可台灣所有P3 實驗室都停下來原有的研發工作，一天也只能檢疫千把人，假使每個有呼吸道感染症狀的人都要求檢疫，光排隊也要排上 10 天。」