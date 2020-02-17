無人機拍出奇幻世界景觀　極簡構圖宛如電影海報　

你曾夢想過要環遊世界嗎？但如果不是家財萬貫，要怎麼成行？

美國男孩Simeon Pratt也想著要找份工作，讓他每年都能到一個新的國家，而在大學時期的旅行，讓他想要嘗試捕捉每次旅行所見到的美麗景象，而為了讓自己的作品和其他人拍攝的有所不同，他試著透過動態講故事，後來，他乾脆當一個電影攝影師。

Simeon Pratt在全球各地拍攝的風景中，其壯麗的視覺饗宴，擁有著一種神祕奇幻的氛圍，讓人難以忘懷，並以高空俯視的角度，呈現自然鼓舞人心的力量。

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Pratt喜愛以無人機拍攝作品，因其取景與構圖的自由度能讓他跳脫日常軌道，見到不同於地面的驚人模樣。在他的空拍作品中，廣袤景觀畫面常出現一個微小的人影，然在極簡且平衡的構圖狀態下，使觀者能在對自然力量的崇敬下，徜徉在風景裡而不徬徨失措。作為一名電影攝影師，Pratt拍下的每個畫面似乎都隱含著一種敘事，讓人們得以快速進入畫面中的世界，並在其中延展出千萬故事。

Pratt總是在人們所熟悉的地方，拍出一個看起來像另個世界或只能存在於想像中的場景，他希望這些作品能讓人們知道，我們所在的世界是多麼美麗、古怪且出乎意料。

（完整文章請看城市美學新態度）

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