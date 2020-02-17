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乘客怕、司機也很怕！計程車喊成立「防疫車隊」　專人專載疑似個案

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▲▼台中市府加強計程車消毒防疫，市長盧秀燕前往視察。（圖／台中市政府提供）

▲台中市府日前針對計程車加強消毒防疫。（圖／台中市政府提供）

記者賴文萱／台北報導

新冠病毒（COVlD-19）疫情延燒，16日台灣更傳出有白牌車司機染疫後的死亡個案，不只民眾恐慌，也讓計程車駕駛相當擔憂。對此，中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會副理事長鄭力嘉表示，應該成立「防疫車隊」，讓有意願的駕駛在接受教育訓練、有相關防護裝備後，支援乘載疑似或有風險的乘客，否則會讓所有小黃司機都處於高風險中。

鄭力嘉表示，因為中央呼籲需居家檢疫的民眾不要搭乘大眾運輸工具，導致這類的民眾只能選擇搭計程車移動，這會讓計程車駕駛處於高風險環境中。如果持續都是這樣的狀況，不僅乘客會害怕搭計程車，司機也會擔心不知道載到怎樣的客人，如果沒有做好相關控管，又接了下一個乘客，可能會變成防疫缺口。

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▲▼計程車司機繞行行政院抗議，汽車運輸業駕駛員全國總會副理事長鄭力嘉受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲鄭力嘉說，應該要給受訓一批計程車駕駛專門負責載有疑慮的客人。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

「把大家都丟在一個不確定的環境，這不是更恐怖嗎？」鄭力嘉說，從防疫角度來看這件事，第一，要給司機足夠的安全防護設備；第二，要給司機足夠的醫療知識，包含怎樣的裝備才足夠，載客完後要怎麼樣消毒；第三，給司機高於一般駕駛的報酬，相關配套都要完整，這樣才會有司機願意來配合。

▲▼台中市府加強計程車消毒防疫，市長盧秀燕前往視察。（圖／台中市政府提供）

▲疫情影響，計程車加強消毒防疫。（圖／台中市政府提供）

另外，鄭力嘉也說，該起死亡個案第一時間被報導成白牌計程車，造成很多人覺得有計程車司機已經染病，這陣子生意已經很差，現在又雪上加霜。他再次澄清，白牌車沒有合法執照，屬於非法車輛，呼籲乘客應該選擇搭乘合法計程車，因為車隊基本上都有紀錄行車軌跡，萬一發生任何狀況都很好追蹤及找到相關曾經搭乘過的人，不管對乘客還是司機都更有保障。

對於防疫車隊的概念，台北市政府也將率先推出，希望本周能定案上線，解決居家檢疫者就醫需求，至於計程車參與防疫的相關損失，會由災害準備金支應。

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