「中小企業快活不下去」　耿爽：疫情衝擊只是暫時性

▲疫情重創大陸中小企業，各地政府推出復工服務。（圖／翻攝 中新網）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊大陸內外需經濟體，不少中小企業過不了現金流這一關，宣布倒閉。大陸外交部今(17日)舉行例行記者會，談到疫情影響層面，發言人耿爽特地表示，「疫情確實給中國經濟發展和對外交往帶來一些挑戰，但這是暫時性的。」

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自央視新聞）

面對記者提問說，「這次新冠肺炎疫情對中國與一帶一路國家的外貿以及合作專案、文化交流，有沒有產生負面的影響？如果有，中國採取了什麼措施減少這些負面影響？」耿爽表示，疫情確實給中國經濟發展和對外交往帶來一些挑戰，但是，這些挑戰是階段性和暫時性的。中國經濟有強勁韌性、潛力和活力，中國有信心打贏疫情阻擊戰。

自從疫情爆發後，不少中小企業現金流出現障礙，宣布破產或結束營業。為了搶救企業生存，中國各地推出復工服務，幫助企業在防疫況下，有效復工復産。湖南推出延長疫情防控期間繳納稅款期限、免征滯納金等舉措，提供需要融資支援的外貿企業名單，幫助企業資金紓困壓力。

▲大陸10日復工，各地政府針對企業推出紓困方案。（圖／翻攝 新民晚報）

安徽省作法以縣域為單元，將全省縣域劃分為低風險、較低風險、中等風險、高風險、極高風險5個風險等級，分區分級實行差異化。低風險地區優先安排企業分期分批復工復産，恢復城市交通。高風險地區採取全天候人群控管措施，劃定疫區並實施封鎖，必要時依法實施「戰時管制措施。」

重慶兩江新區出台「抗疫暖企八條」。按照規定，疫情防控期內安全復工復産的企業，防疫體系建設由當地財政資金給予30%、最高不超過50萬元(單位:人民幣，同下)一次性防疫補助。首批63家企業共計獲得503萬元防疫補助資金，包含台資企業也有受惠。