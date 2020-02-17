大陸國務院攜手螞蟻金服推3色二維碼　健康狀況一掃就知道

▲香港的地鐵乘客多數都戴著口罩保護自己。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，大陸電商公司螞蟻金服與政府合作，利用行動支付軟體支付寶來追蹤杭州居民的健康狀況。杭州居民需要在網路填寫個人資料、外出旅遊史和是否有發燒咳嗽等，填完問卷後會收到一組有顏色QR-Code，紅色代表要隔離14天，黃色代表要隔離7天，綠色則代表可以自由行動。

根據《路透社》報導，這個系統會使用在人多的公共場合，像是火車站、高速公路等，部分社區也會部署。有杭州居民透漏，不管是進出自家公寓，還是前往超市買菜時，都會被要求出示QR-Code，但目前措施不嚴謹，並不是進出所有公共場合都會要求出示。

▲疫情防控健康碼。（圖／翻攝自澎湃新聞）

在中國國務院電子證務辦的指導之下，支付寶正基於全國一體化政務服務平台，加快研發全國統一的疫情防控健康碼系統，並先於杭州市測試，逐漸拓展到整個廣東省，希望在測試順利後，可以盡快上線使用。

《新華網》也指出，如果被標記為紅色、黃色QR-Code的民眾，需要按規定隔離和執行健康打卡，有很多復工的人在支付寶領取這個QR-Code，上線首日就超過一千萬人。