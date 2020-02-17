花蓮高工開發防疫產品　為防止病毒擴散盡心力

▲▼花蓮高工運用技職專業知識與技術，製作乾洗手液及非接觸式紅外線溫度計，協助師生自我健康管理 。（圖／記者王兆麟攝）

記者王兆麟／花蓮報導

新型冠狀病毒武漢肺炎疫情延燒，許多物資均呈現短缺現象，面對開學後校園環境的防疫需求，國立花蓮高工化工科與電子科於近日運用技職專業知識與技術，製作乾洗手液及非接觸式紅外線溫度計，協助師生自我健康管理。

國立花蓮高工化工科由科主任黃玄智及閻國中老師帶領寒假期間到校製作專題研究的學生，應用蒸氣蒸餾設備及結合化工化學專業知識，蒸餾具有抗菌芳香效能的茶樹精油純露，並與酒精及甘油依特定的比例調和製成具備抗菌、殺菌、滋潤及芳香功效的乾洗手液，可供快速殺菌且不傷皮膚的特點，為防止新冠狀病毒疫情擴散，盡一份心力。

電子科也由科主任張勇富帶領科內老師們研發mcu90615非接觸式紅外線溫度計並同時結合手機app功能，可以透過手機介面做遠端溫度測量，針對此次疫情，為避免施測者與被測量者之間因接觸而產生交叉感染的機會，當被測者額頭接近到溫度計時，手機app程式上可設定警示溫度，當測量溫度超過時，會在量測機器上發出明顯的提示音，同時施測者手機端也有紅色字體的溫度警示。此外溫度計附帶的遠端環境溫度感測功能，也可以應用在許多

不同用途，例如火災警示功能，可讓居家或工廠（場）經由監控更加安全。

▲蒸餾具有抗菌芳香效能的茶樹精油純露，並與酒精及甘油調和製成抗菌、殺菌、滋潤及芳香功效的乾洗手液。

電子科張勇富主任說，還有許多功能可以進一步發掘應用，在未來電子科專題課程中，也會讓學生具有創意發想並加以實踐的學習機會。

花工化工科主任黃玄智表示，化學工程科的專業實習課程與生活密不可分，從民生必需品、醫藥美妝產品至高端科技材料，皆與化學工程有關；今年度化工科順應潮流趨勢，增加開設「美妝人生製驗特色班」，以生活化妝產品設計製作、藥妝品調製及檢驗分析課程為主軸，結合花蓮特色資源，學習發展在地生活的藥妝特色產品，讓化工科與生活更息息相關，並提供本科學生完備的教育訓練，提升其就業與升學的專業能力。

▲花蓮高工電子科主任張勇富。

國立花蓮高工黃鴻穎校長也特別表示，除了電子科與化工科研發產品之外，製圖科也預計依照電子科所開發的額溫槍原型，利用3D列印及雷射切割等技術，進行產品外觀美化設計開發，展現花工對於產品從研發開始，到生產製造的整合能力。今年花工這3個科別都進行特色招生，3月16至3月20日是報名階段，歡迎具有相關志趣的國中生報考，本次專業群科特色招生幾乎不參採國中教育會考成績，但加入基本術科測驗，專為培養對自動化機械設計

、美妝產品設計調製檢驗與在地基層電子技術等有興趣的人才，高中畢業後即兼具升學與就業的競爭力。

國立花蓮高工黃鴻穎校長指出，目前正在實施的新課綱，就是強調素養教育的重要性，要教導學生能夠透過系統性的思考來解決問題。而技職教育除了傳授專業知識，更強化了動手操作、務實致用的教學目標。國立花蓮高工各科專業均與生活息息相關，此次師生所製作的成品，可提供縣內國中小學應急使用，也讓學生體會到自助助人的成就感。

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