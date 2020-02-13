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桃園典當機車竟報案「萬大路遭竊」　警痛斥：調了2公里的監視器畫面

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▲▼男子謊報機車失竊，警方調閱上百支監視器，才發現竟是場騙局（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子謊報機車失竊，警方調閱上百支監視器，才發現竟是場騙局（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子因缺錢花用，將車子以2萬價格賣給桃園車行，但又異想天開，跑到警分局報案表示自己的機車不見了，藉此想無償拿回機車，但警方調閱監視器發現根本沒有男子停車身影，才戳破他的謊言。

警方調查，34歲的沈姓男子因缺錢花用，所以將機車騎到桃園，以2萬元的價格出售給機車行，但又異想天開想無償取回機車，竟然到萬華分局報案「機車在萬大路一帶失竊」，警方獲悉後展開調查。

但沒想到警方調遍萬大路周遭監視器，卻都沒有發現沈男騎乘機車的身影，於是警方開始懷疑沈的報案內容，隨即通知沈到警所並告知，「根本沒看到你騎車經過的畫面」，才讓沈姓男子坦承想報假案，透過警方拿回機車。

沈姓男子向警方供稱，因為當時將機車拿到桃園賣給機車行，但不滿僅獲得2萬元，所以想再向車行多借一點錢反而遭拒，最後才想到報案機車遭竊，透過警方拿回機車後再拿去別的地方出售。

警方事後痛斥沈男，警方為了偵辦竊盜案調閱了案發地2公里的監視器畫面，直呼沈男實在太離譜，最後依照偽造文書罪嫌將沈嫌送辦。

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