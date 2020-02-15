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2男為賭金500元互K出人命！她亮西瓜刀嚇阻遲了　妻爆哭：怎麼原諒

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▲▼萬華10日下午2名男子公園起口角糾紛，其中1人遭爆頭命危。（圖／邱中岳翻攝）

▲2男於東園公園下象棋竟為了500元賭金起口角，甚至互毆釀出死亡悲劇。（圖／邱中岳翻攝）

記者孫于珊／台北報導

台北市萬華區東園公園內，64歲劉男與65歲吳男2人因500元的象棋賭金爆發口角互毆，最後吳男被打到倒地不起猝死。在一旁做生意的吳妻一度跑來勸架，甚至亮出西瓜刀嚇阻，但仍挽回不了悲劇發生，劉男被依傷害及傷害致死等罪起訴。台北地院開審理庭時，劉男堅決否認犯行；吳妻當庭哭喊「要我怎麼原諒他！」

事發於2019年5月10日下午4時許，劉男與吳男相約玩象棋，但最後竟為了500元賭金吵架，雙方甚至大打出手！劉男以徒手攻擊吳男頭部後，造成吳男暈眩嘔吐、倒地不起，最後失去意識、氣管梗塞，送醫不治。

1月16日吳妻在家人的陪同下出庭作證，她回想當時情形表示，她看到先生與劉男在互毆，便趕去檔在2人中間，但他們仍繼續拉扯，還說到，劉男猛往她先生的頭部、胸口、腹部等部位毆打，致先生2度倒地，但第2次倒地後就沒再站起來了。

▲▼▲萬華10日下午2名男子公園因5百元的象棋賭注起口角糾紛。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲吳男被爆打頭部等多處部位而暈眩倒地，嘔吐物梗塞氣管釀死。（圖／記者邱中岳翻攝）

對於劉男指控吳妻咬他一事，吳妻否認，反指劉男把她打到牙齒斷、滿嘴都是血！不過吳妻承認，當下並沒有第一時間關心倒地的先生，過程中她有打電話向女兒求助，且因聽到一旁民眾說劉男要拿東西攻擊，於是她跑回做生意的地方取西瓜刀應戰，但僅以刀背拍劉男的背部，之後劉男轉頭就走了，此時救護人員已在為她先生進行CPR搶救。

然而有賭博前科的劉男自始否認犯行，讓檢察官直言，劉男犯後態度惡劣，請法官從重量刑！吳妻更是激動痛哭，難過喊著「要我怎麼原諒他！」吳妻接受庭外訪問時，悲痛情緒依然不減，仍熱淚盈眶哽咽表示，將等待2月20日判決結果，「一定要還我先生一個公道！」

▼對於劉男否認犯行，吳妻出庭難過痛哭「要我怎麼原諒他！」並強調會等待判決出爐「還我先生一個公道！」。（圖／記者孫于珊攝）

▲▼象棋賭金500元引殺機！2男互毆…她亮西瓜刀嚇阻晚了，吳妻難過痛哭。（圖／記者孫于珊攝）

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