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各省市把封城當「經驗」　學者：防病毒反倒誤殺經濟

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▲▼ 武漢肺炎／湖北封城。（圖／路透）

▲ 為了防範新冠肺炎疫情擴散，中國多處宣布封城。（圖／路透）

記者郭卉寧／綜合報導

自武漢爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情封城後，中國諸多省市也接連效仿。對此，中國經濟學博士肖仲華指出，若繼續放任各地封城，恐怕打垮中方的不是疫情，因為各企業停工，導致生產、收入和消費等方面同時驟減，使經濟怵目驚心，「我呼籲正確認識武漢和湖北問題，防止病毒一時沒殺死，反倒誤殺經濟。」

肖仲華日前在「肖仲華開講」表示，中國各省市接連封城，除了防控疫情外，也對經濟造成巨大衝擊與影響，從已有的部分數據來看，當前的經濟確實很糟糕，「用怵目驚心來形容一點也不過」。他指出，自疫情發生後，六大發電集團日均耗煤量從12月的一天70多萬噸，驟降至一天37.2萬噸，且中國各類交通工具旅客運輸量，從大年初一至2月11日只有2.34億人次，與去年同期相比下降約80%。

▼ 中國多省市宣布封城，對經濟造成巨大的衝擊。（圖／路透）

▲▼ 武漢肺炎／湖北封城。（圖／路透）

肖仲華表示，從發電量和人員返程的情況來看，開工率無疑是極低的，「如此大規模的封城和企業停工停業，是改革開放以來沒有過的，而其導致的投資、生產、收入和消費同時驟減，也是沒有過的。」他說，超過一個月的封城很可能會使企業和民眾陷入破產潮，因為企業的場地租金、水電消耗、員工薪資等，不會因停工暫停，而民眾的房租或房貸，也不會因不上班而不支出。

雖然封城及停工是為了防範疫情，但肖仲華認為，應正確認識武漢及湖北的問題，立即糾正各地在疫情防控的極端行為，防止「病毒一時沒殺死，反倒誤殺經濟」，也就是武漢和湖北以外的地區或許不該反應過度，「病毒和疫情扼殺的是生命，應對疫情的全國性封城和停工停業，則可能扼殺掉經濟。」

此外，肖仲華也表示，武漢疫情爆發後，地方政府並非沒有及時上報情況，且專家組早在去年12月底公布疫情前，就已抵達武漢，並對疫情做基本研判，但原本專家說「不會人傳人」，之後又改口「人傳人」，才導致武漢的防疫亂了陣腳，只好倉促封城，所以「封城不是偉大的壯舉，更非英明決策，而是對前期防控失誤和失敗的無奈補救」。

▲武漢肺炎,上海。（圖／路透）

▲▼ 中國中央雖要求各地有序復工，但多地仍處於空城狀態。（圖／路透）

▲武漢肺炎,中國武漢。（圖／路透）

他指出，回顧目前疫情已發生的種種，大眾應該去找尋真相，而不是被表象迷惑，「把地方政府隱瞞疫情當問題原因，把前期防控失敗的封城惡果當經驗，這顯然是極其可笑的。」

即使封城對防止疫情擴大有好處，但也對經濟造成嚴重的負面影響，肖仲華表示，中央已要求各地有序復工，可是看見的還是一座座空城，「幾乎所有產業都是有產業鏈的，若把有序開工理解為部分開工、部分不開工，其實等於沒有開工，沒有零配件廠商的開工，主產廠商又如何開工？」

最後，肖仲華說，希望大眾能一起找尋真相以及現實方面的問題，以期待各地能對症下藥，而不是紛紛封城，導致經濟受到嚴重影響，「看看當前的經濟數據，的確太觸目驚心，如果不及時糾正，病過之後再挨餓，就更悲催了。」

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