台灣新冠肺炎確診20例！1死亡、2出院「其餘17名狀況穩定」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）全球肆虐，台灣至今也確診20名案例，其中2名已康復出院，1名死亡。中央流行疫情指揮中心表示，其餘17名個案病況穩定，持續住院隔離，而截至昨（16）日累計通報1,834名個案，含20名確診、1,746名排除，餘隔離檢驗中（40名初驗陰性、其餘待檢驗）。最新疫情資訊有待今日指揮中心記者會公布。

台灣在1/21確診首例女台商，之後陸續在24日、26日、27日、28日、30日和31日陸續確診9名，截至1月底確診10名。其中值得注意的是，第9例確診女性沒有旅遊史，最後回溯到丈夫身上，才發現是被武漢工作回台的丈夫感染，而該名男台商也隨後成為第10例確診，在太太確診前都沒有出現任何症狀。

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而2/3武漢台商首批包機抵台，集中送到隔離檢疫所，4日也不幸確診1名台商，為第11例；接著2/6一天確診5例，為第12例到第16例，其中第14、15例確診夫妻沒有中港澳旅遊史，僅和兩個兒子一起從香港轉機到義大利玩，因此指揮中心也研判是在飛機上受到感染，該對夫妻的兒子也在2/8確診，成為第17例，2/9另一名兒子也確診第18例，更是「首例無症狀感染者」。

▲首批武漢台商包機在2/3深夜抵台，送到隔離檢疫所後，1名台商不幸確診。

台灣一直維持18例到昨（16）日，但昨當日確診第19、20例，19、20是一對兄弟，哥哥60多歲、弟弟50多歲，第19例的哥哥是中部一名白牌計程車司機，1/27出現咳嗽，2/3日呼吸急促赴醫院就醫，15日採檢陽性，但就在當天傍晚因肺炎合併敗血症死亡不幸死亡，弟弟也隨後確診。

根據疫情資料統計發現，第10例武漢台商是因為太太（第9例）確診，回溯到自己身上才發現感染，第18例則是首例無症狀感染者，第20例男性也是因為哥哥確診，進一步採檢才確診，同樣沒有出現任何症狀。

指揮中心強調，目前20名確診個案中，2名已出院、1名死亡，其餘17名狀況穩定，持續隔離住院中。指揮中心也再次提醒，應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口及做好咳嗽禮節，自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。

▲中央流行疫情指揮中心每日召開記者會說明疫情最新情況。